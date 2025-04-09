Украинцам введут новую онлайн "валюту": для кого именно и на что можно будет потратить
В 2025 году в Украине в образовательном приложении "Мрія" появится собственная валюта "Мрійки", которую школьники будут собирать за выполнение задач. Эти баллы можно будет обменять на реальные бонусы – билеты в кино, мастер-классы, VR-квесты и образовательные курсы.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, идея состоит в том, чтобы превратить обучение из ежедневной рутины в увлекательную игру, которая приносит реальные бонусы.
"Мрія" – это государственная образовательная экосистема, охватывающая все школьное сообщество: от ученика до министерства. Уже на этой неделе все школы Украины получили доступ к платформе, которая должна не только автоматизировать образовательный процесс и упростить бюрократию, но и изменить мотивацию к обучению.
По словам Федорова, использование игровых механик позволит привлечь учащихся к учебному процессу на эмоциональном уровне, чтобы обучение было не обязанностью, а игрой. Каждый школьник в приложении получает баллы – "Мрійки", которые можно заработать за:
- выполнение домашних заданий;
- прохождение ежедневных викторин – "Смекалка";
- просмотр познавательных видео;
- прохождение тестов на разные темы.
Эти "Мрійки" – внутренняя валюта приложения, которую можно обменивать на реальные подарки от партнеров платформы. Среди бонусов:
- билеты в кино;
- участие в мастер-классах;
- квесты с виртуальной реальностью;
- курсы по английскому, программирование и развитие soft skills.
Формат напоминает популярные платформы, где пользователи получают streak-бонусы. К проекту уже присоединились крупные украинские компании:
- Киевстар ТВ;
- Мультиплекс;
- Just School;
- Buki;
- Планета Кино;
- Замкнутые – VR-квесты.
Как отмечает Федоров, такая система поможет не только повысить интерес к обучению, но и укрепить связь между образованием и практической пользой, которую учащийся получает уже сегодня. Теперь за знания можно получить не только оценку, но и билет в кино, доступ к курсу или участие в творческом мероприятии.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине хотят расширить программу бесплатного питания для украинских школьников. Планируется обеспечить бесплатными обедами учащихся 5-11 классов в прифронтовых областях.
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