Украинцам введут новую онлайн "валюту": для кого именно и на что можно будет потратить

В 2025 году в Украине в образовательном приложении "Мрія" появится собственная валюта "Мрійки", которую школьники будут собирать за выполнение задач. Эти баллы можно будет обменять на реальные бонусы – билеты в кино, мастер-классы, VR-квесты и образовательные курсы.

Видео дня

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, идея состоит в том, чтобы превратить обучение из ежедневной рутины в увлекательную игру, которая приносит реальные бонусы.

"Мрія" – это государственная образовательная экосистема, охватывающая все школьное сообщество: от ученика до министерства. Уже на этой неделе все школы Украины получили доступ к платформе, которая должна не только автоматизировать образовательный процесс и упростить бюрократию, но и изменить мотивацию к обучению.

По словам Федорова, использование игровых механик позволит привлечь учащихся к учебному процессу на эмоциональном уровне, чтобы обучение было не обязанностью, а игрой. Каждый школьник в приложении получает баллы – "Мрійки", которые можно заработать за:

выполнение домашних заданий;

прохождение ежедневных викторин – "Смекалка";

просмотр познавательных видео;

прохождение тестов на разные темы.

Эти "Мрійки" – внутренняя валюта приложения, которую можно обменивать на реальные подарки от партнеров платформы. Среди бонусов:

билеты в кино;

участие в мастер-классах;

квесты с виртуальной реальностью;

курсы по английскому, программирование и развитие soft skills.

Формат напоминает популярные платформы, где пользователи получают streak-бонусы. К проекту уже присоединились крупные украинские компании:

Киевстар ТВ;

Мультиплекс;

Just School;

Buki;

Планета Кино;

Замкнутые – VR-квесты.

Как отмечает Федоров, такая система поможет не только повысить интерес к обучению, но и укрепить связь между образованием и практической пользой, которую учащийся получает уже сегодня. Теперь за знания можно получить не только оценку, но и билет в кино, доступ к курсу или участие в творческом мероприятии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине хотят расширить программу бесплатного питания для украинских школьников. Планируется обеспечить бесплатными обедами учащихся 5-11 классов в прифронтовых областях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!