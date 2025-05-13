Украинцам возвращают уплаченные налоги: что нужно знать об особой компенсации от государства

Украинцы, которые сдают свое жилье в аренду внутренне перемещенным лицам(ВПЛ), имеют право на компенсацию от государства. OBOZ.UA узнал кто может получить компенсацию, и на какую сумму могут рассчитывать владельцы-арендодатели.

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Компенсация налогов за сдачу в аренду жилья: кому вернут деньги Физические лица и физические лица-предприниматели (ФЛП) на едином налоге 2-й и 3-й групп могут сдавать жильё, если имеют КВЭД 68.20 "Предоставление в аренду и эксплуатацию недвижимого имущества"

ФЛП на едином налоге 1-й группы не имеют права сдавать жильё в аренду.

Юридические лица могут сдавать жилье в аренду, однако не будут получать компенсацию. Обратите внимание: на компенсацию налогов могут рассчитывать арендодатели как всего жилого помещения, так и его часть или комнаты.

Какие преимущества предоставляет арендодателям участие в проекте?

Уменьшение налоговой нагрузки (покрытие государством налога на доходы физических лиц (НДФЛ), единого налога (ЕН) и военного сбора (ВС).

Защита интересов арендодателя, в частности юридических лиц, условиями договора аренды.

Минимальные требования к арендодателю.

Упрощенная коммуникация и возможность подачи документов онлайн, в том числе из-за рубежа.

Гарантия платежеспособности арендатора благодаря субсидии от государства.

Как государство компенсирует налоги и сборы владельцам арендованного жилья?

Компенсация начисляется за каждый месяц, когда была осуществлена выплата субсидии.

Для каждого арендатора компенсация рассчитывается индивидуально, с учетом выбранной системы налогообложения, стоимости аренды, учитывая социальные нормативы и региональные различия цен.

С дохода от аренды должны быть уплачены налоги на доходы физических лиц, единый налог и военный сбор.

Компенсацию выплачивает Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ежеквартально – на текущий счет арендодателя, открытый в уполномоченном банке, реквизиты которого указаны в договоре аренды.

Не выплачивается компенсация за аренду жилья в громадах, включенных в перечень территорий активных боевых действий и временной оккупации.

Какой размер составляет компенсация?

Для физических лиц, ФЛП на общей системе налогообложения на основе предельной стоимости аренды жилья с применением ставки НДФЛ (18%), ВС (5%);

Для ФЛП на ЕН 2-й группы расчет компенсации производится с учетом ставки ЕН (не более 20% минимальной заработной платы (МЗП)), ВС (10% МЗП);

Для ФЛП на ЕН 3-й группы расчет компенсации проводится с учетом ставки ЕН (3% с налогом на добавленную стоимость (НДС) или 5% без НДС), ВС (1%).

Куда обратиться за компенсацией?

Онлайн: через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение ПФУ. Тогда документы подписываются одновременно арендатором и арендодателем.

Офлайн: через центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Тогда документы подаются арендодателем одновременно с арендатором.

Арендодателям, которые не планируют получать компенсацию, и юридическим лицам лично в ПФУ можно не обращаться – им только достаточно подписать документы.

Какие документы нужны?

Заявление.

Копии документов, подтверждающих право распоряжения жильем и полномочия законного представителя (при необходимости).

Договор аренды – это может быть примерный договор без необходимости дополнительного привлечения юристов или другой договор аренды со всеми необходимыми сведениями (правами и информацией об арендаторе и арендодателе, адресом и площадью арендованного жилья, его номер из реестра недвижимого имущества, документы на право собственности или доверенность, размер платы и т.д.).

Какие обязательства имеет арендодатель?

Направлять средства полученной компенсации на уплату налогов и своевременно подавать налоговую отчетность

Предоставлять документы на запрос Национальной социальной сервисной службы об оплате аренды или коммунальных услуг.

Сообщать ПФУ о неуплате аренды, расторжении договора и других важных обстоятельствах.

Также ранее OBOZ.UA сообщал, что ВПЛ могут экономить на оплате аренды жилья, даже если они арендуют его с другим ВПЛ. Для этого они могут объединиться в совместное домохозяйство и подать заявку на начисление субсидии, но договор найма все равно должен подписать только один арендатор.

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