Украинцы могут платить меньше аренды жилья вдвоем: как сэкономить деньги

Украинцы из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут экономить на оплате аренды жилья, даже если они арендуют его с другим ВПЛ. Для этого они могут объединиться в совместное домохозяйство и подать заявку на начисление субсидии, но договор найма все равно должен подписать только один арендатор.

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Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины. В ведомстве подчеркнули, что после начала полномасштабной войны такой вариант аренды встречается все чаще.

Разные люди или семьи, решившие совместно снимать жилье (то есть по собственному желанию сплотились в одно домохозяйство) могут подать заявление на субсидию на аренду жилья, предварительно договорившись, кто будет подписывать договор найма. Соответственно, на счет этого человека Пенсионный фонд перечислит субсидию на аренду всего жилья", – пояснили в министерстве.

Кто имеет право на субсидию на аренду жилья?

ВПЛ, потерявших жилье из-за войны;

лица, переехавшие с территорий, где ведутся активные боевые действия;

те, у кого на подконтрольной территории Украины нет иного жилья;

семьи, расходы которых на аренду превышают 20% совокупного дохода семьи.

При этом арендатор и арендодатель не могут быть родственниками. Кроме того, арендатор не должен получать другую государственную помощь на проживание для ВПЛ или компенсацию по программе "Убежище", а собственно размер субсидии определяется индивидуально и зависит от дохода семьи, количества членов семьи и стоимости аренды жилья в конкретном регионе.

С апреля субсидия на аренду жилья для ВПЛ продолжается автоматически каждые 6 месяцев при условии, если семья продолжает соответствовать критериям. К тому же, обязательный платеж за аренду был ограничен 20% от дохода – остальное покроет государство.

Кроме того, не обязательно арендовать целый дом или квартиру, чтобы получить государственную помощь. Ее предоставляют также при аренде комнаты, по договору с юридическими лицами или по собственному заключенному договору между арендатором и арендодателем.

Как получить субсидию на аренду жилья ВПЛ

Субсидию на аренду можно будет оформить в сервисном центре Пенсионного фонда (ПФУ) и онлайн через портал электронных услуг ПФУ, но для этого нужно, чтобы электронная подпись имела и владелец жилья, и арендатор. Это можно сделать следующим образом:

авторизироваться в личном кабинете электронных услуг Пенсионного фонда с помощью КЭП и нажать кнопку "Войти";

в левом боковом меню "Коммуникации по ПФУ" выбрать вкладку "Заявление о предоставлении субсидии на оплату стоимости или части стоимости найма".

В обязательном порядке понадобятся следующие документы: договор найма (по установленной форме) и заявление (также по установленной форме). Кроме того, в случае необходимости нужно будет предоставить копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя, опекуна, попечителя, родителей-воспитателей или другие документы, подтверждающие какие-либо особые обстоятельства.

Также OBOZ.UA сообщал, что с января ВПЛ могут получать одновременно две субсидии – на аренду жилья и оплату коммунальных услуг, если соответствуют критериям государственной поддержки. Для оформления необходим официальный договор аренды, а подать заявку можно как оффлайн, так и онлайн через портал Пенсионного фонда.

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