Украинцам внезапно переписали цены на популярный овощ: какая теперь стоимость

В Украине подорожала прошлогодняя капуста , цены на нее выросли примерно на 25% из-за сокращения запасов и роста спроса. В то же время она все еще стоит значительно дешевле, чем в прошлом году, но может продолжить дорожать из-за дефицита продукции. Стоимость в супермаркетах сейчас колеблется от 7,65 до 8,86 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. С начала недели фермеры начали пересматривать цены в сторону повышения из-за сокращения запасов на фоне роста спроса.

Эксперты объясняют ситуацию типичной для весны динамикой. На этот период приходится постепенное исчерпание запасов овощей прошлого урожая, тогда как новая продукция еще не поступила на рынок в достаточном количестве.

В 2026 году эта тенденция проявилась особенно заметно, ведь предложение капусты урожая 2025 года существенно сократилось. Спрос, наоборот, начал расти, а фермеры, которые имеют остатки продукции повышают цены. В результате рынок быстро отреагировал на изменение баланса спроса и предложения.

По состоянию на середину апреля прошлогодняя белокочанная капуста в Украине продается в пределах 4-10 грн за килограмм. В среднем это примерно на 25% дороже, чем еще в конце прошлой недели. Такой резкий рост за короткий период свидетельствует о дефиците продукции на рынке и активизации покупателей.

Несмотря на текущее подорожание, цены на капусту остаются значительно ниже, чем в 2025 году. По оценкам аналитиков, нынешний уровень стоимости примерно на 85% меньше, чем в этот же период в прошлом году.

Участники рынка не исключают, что тенденция к подорожанию сохранится. Основная причина – стремительное сокращение запасов капусты старого урожая. Если спрос останется стабильным или продолжит расти, а новый урожай еще не появится в достаточных объемах, цены могут и в дальнейшем подниматься.

Цены на капусту в супермаркетах

Согласно данным"Минфин", в среднем розничная стоимость капусты в популярных торговых сетях составляет 9,93 грн/кг. В то же время собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что по состоянию на 15 апреля в супермаркетах установлены следующие цены на овощ:

"Фора" – 8,90 грн/кг;

"АТБ" – 8,89 грн/кг;

"Varus" – 7,60 грн/кг;

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на рынке овощей в Украине остаются стабильными. В то же время наблюдается резкий контраст между дешевыми продуктами открытого грунта и дорогими тепличными овощами.

