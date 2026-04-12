В Украине обвалились цены на ряд ключевых продуктов: что подешевело сильнее всего

Цены на рынке овощей в Украине остаются стабильными. В то же время наблюдается резкий контраст между дешевыми продуктами открытого грунта и дорогими тепличными овощами.

Об этом сообщили в "Украинском клубе аграрного бизнеса" (УКАБ). Аналитики отмечают, что такая ситуация типична для межсезонья, но в этом году контраст между сегментами проявился особенно резко.

Почему прошлогодние овощи такие дешевые

В сегменте овощей открытого грунта – заметное проседание цен. Причина – удачный прошлый сезон: фермеры собрали хороший урожай, и на складах накопились большие объемы качественной продукции. Из-за этого предложение сейчас значительно превышает спрос, что и тянет цены вниз.

Больше всего это видно по "борщевому набору". Именно эти овощи сегодня фактически удерживают общий уровень цен на продукты от роста:

лук – 8 грн/кг (-61% за год);

картофель – 10 грн/кг (-52%);

морковь – 8 грн/кг (-75%);

свекла – 7,5 грн/кг (-31%);

капуста – 8 грн/кг (-67%).

Впрочем, такой эффект не продлится долго. Запасы постепенно исчерпываются, а затраты на их хранение – прежде всего электроэнергия – только растут. Поэтому в ближайшие месяцы рынок может развернуться в сторону сезонного подорожания.

Ситуация с тепличными овощами

Совсем другая картина в сегменте тепличных и импортных овощей. Огурцы и помидоры остаются дорогими и даже дорожают:

огурцы – 130 грн/кг (+25%%%);

помидоры — 81,6 грн/кг (+9%);

Главная причина – высокая себестоимость. Зимой теплицы требуют значительных затрат на обогрев и освещение, что сразу закладывается в цену. Дополнительно влияет импорт: курс валют и логистика не дают ценам просесть.

В итоге рынок выглядит разбалансированным: дешевые овощи открытого грунта сдерживают общую инфляцию, тогда как тепличная продукция тянет цены вверх.

В то же время, как сообщал OBOZ.UA, за год стоимость пасхальной корзины в Украине выросла с 1831,14 до 2127,11 грн, или на 16,16%. В целом цены снизились только на муку, сахар, тогда как стоимость остальных продуктов из продуктовой корзины выросла.

