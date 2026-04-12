В Украине обвалились цены на ряд ключевых продуктов: что подешевело сильнее всего
Цены на рынке овощей в Украине остаются стабильными. В то же время наблюдается резкий контраст между дешевыми продуктами открытого грунта и дорогими тепличными овощами.
Об этом сообщили в "Украинском клубе аграрного бизнеса" (УКАБ). Аналитики отмечают, что такая ситуация типична для межсезонья, но в этом году контраст между сегментами проявился особенно резко.
Почему прошлогодние овощи такие дешевые
В сегменте овощей открытого грунта – заметное проседание цен. Причина – удачный прошлый сезон: фермеры собрали хороший урожай, и на складах накопились большие объемы качественной продукции. Из-за этого предложение сейчас значительно превышает спрос, что и тянет цены вниз.
Больше всего это видно по "борщевому набору". Именно эти овощи сегодня фактически удерживают общий уровень цен на продукты от роста:
- лук – 8 грн/кг (-61% за год);
- картофель – 10 грн/кг (-52%);
- морковь – 8 грн/кг (-75%);
- свекла – 7,5 грн/кг (-31%);
- капуста – 8 грн/кг (-67%).
Впрочем, такой эффект не продлится долго. Запасы постепенно исчерпываются, а затраты на их хранение – прежде всего электроэнергия – только растут. Поэтому в ближайшие месяцы рынок может развернуться в сторону сезонного подорожания.
Ситуация с тепличными овощами
Совсем другая картина в сегменте тепличных и импортных овощей. Огурцы и помидоры остаются дорогими и даже дорожают:
- огурцы – 130 грн/кг (+25%%%);
- помидоры — 81,6 грн/кг (+9%);
Главная причина – высокая себестоимость. Зимой теплицы требуют значительных затрат на обогрев и освещение, что сразу закладывается в цену. Дополнительно влияет импорт: курс валют и логистика не дают ценам просесть.
В итоге рынок выглядит разбалансированным: дешевые овощи открытого грунта сдерживают общую инфляцию, тогда как тепличная продукция тянет цены вверх.
В то же время, как сообщал OBOZ.UA, за год стоимость пасхальной корзины в Украине выросла с 1831,14 до 2127,11 грн, или на 16,16%. В целом цены снизились только на муку, сахар, тогда как стоимость остальных продуктов из продуктовой корзины выросла.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!