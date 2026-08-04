Украинцам за границей начнут предоставлять консульские услуги по-новому: без какого документа откажут

Украинцы призывного возраста, находящиеся за рубежом, больше не смогут получать консульские услуги, если у них нет действующего военно-учетного документа (ВУД). Данные мужчин в возрасте от 18 до 60 лет будут проверяться посредством прямого доступа к базе данных "Оберег".

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Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №981, принятом 29 июля 2026 года. Большинство прописанных норм уже вступили в силу, но ещё некоторое время будет длиться переходный период, чтобы наладить межведомственное взаимодействие.

Что именно изменилось

Правительство утвердило порядок проверки подлинности военно-учетных документов консульскими должностными лицами. Это означает, что дипломатические учреждения больше не будут принимать решения, основываясь исключительно на предоставленных документах "на слово" или визуальном осмотре.

Вместо этого консул будет проводить автоматизированную проверку статуса гражданина непосредственно в базе данных Министерства обороны. Если документ окажется недействительным или отсутствующим в реестре, в предоставлении консульских услуг (включая оформление загранпаспорта) будет отказано.

Какие документы необходимы

Для получения консульских услуг мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны предоставить один из вариантов военно-учетного документа:

электронный ВОД из приложения "Резерв+" (в том числе распечатанный вариант со считываемым QR-кодом);

(в том числе распечатанный вариант со считываемым QR-кодом); бумажный ВОД – военный билет или временное удостоверение.

Налоговая "передаст" всех

Постановление также запускает масштабную актуализацию данных. Государственная налоговая служба Украины в течение 90 дней осуществит разовую передачу сведений обо всех украинских мужчинах в возрасте 18-60 лет из реестра налогоплательщиков в реестр "Оберег".

Таким образом, информация о гражданах, находящихся за рубежом, будет обновлена в базе военного учета автоматически – независимо от того, становились ли они на учет в дипломатических учреждениях самостоятельно.

Когда вступят в силу новые правила?

Основная часть постановления вступает в силу со дня публикации. При этом у Министерства обороны и МИД будет 6 месяцев на полную настройку электронного взаимодействия между консульскими системами и реестром "Оберег".

А полноценный автоматический режим проверки QR-кодов и документов дипломатами заработает сразу после завершения этого технического перехода.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что дипломатические учреждения Украины в Польше пересмотрели тарифы на консульские сборы. Например, украинцам в этой стране придется заплатить $90 за оформление загранпаспорта, $20 за внесение в консульский учет или $100 за регистрацию брака.

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