Украинцам в ноябре пересчитают пенсии: для повышения есть два условия

В Украине с 1 мая 2024 года изменятся размеры пенсий для тех, кто выполнит два условия: достигнет определенного возраста, получая при этом не более 10 340 грн в месяц. Такие пенсионеры теперь могут получать прибавки в размере от 300 до 570 грн в месяц.

OBOZ.UA разбирался, кто и на какое повышение может рассчитывать.

Доплаты к пенсиям после для рождения: главное, что нужно знать

Право на возрастную "прибавку" имеют пенсионеры, которым исполнилось 70 лет и более .

. Начисление начинается с даты дня рождения , поэтому в первый месяц сумма будет неполной – ее рассчитают по количеству дней, прошедших с даты достижения определенного возраста.

, поэтому в первый месяц сумма будет неполной – ее рассчитают по количеству дней, прошедших с даты достижения определенного возраста. Доплата положена только тем пенсионерам, чья общая сумма пенсии не превышает 10 340,35 грн .

. Назначается только одна возрастная доплата – новая сумма заменяет предыдущую при достижении следующего возрастного порога.

– новая сумма заменяет предыдущую при достижении следующего возрастного порога. Доплата осуществляется автоматически, обращаться в ПФУ не нужно.

Размеры доплат по возрасту

С 70 до 75 лет – 300 грн;

– 300 грн; с 75 до 80 лет – 456 грн;

– 456 грн; от 80 лет и старше – 570 грн.

Выплата украинцам, достигшим 80 лет, была введена еще в апреле 2020 года. Впоследствии появилось повышение для людей в возрасте 75-79 лет. Последними были люди в возрасте 70-74 года – им повышение стали устанавливать с октября 2022 года.

Без идентификации могут лишить пенсии

В Украине часть пенсионеров до конца года должна пройти идентификацию. Отсутствие идентификации для тех, кто остался на оккупированной части или выехал за границу, – одна из целого ряда причин для прекращения выплат пенсий.

Переселенцам для получения пенсии нужно либо иметь действующий статус ВПЛ, либо проходить верификацию. В реестре судебных решений можно увидеть целый ряд дел, где пенсионеры-переселенцы оставались без выплат, потому что не восстанавливали статус ВПЛ.

За что могут оставить без пенсий:

Выявление недостоверных данных. Если в документах или в информации, на основе которой назначена или осуществляется выплата пенсии, ПФУ обнаружит, что данные – ложные или недостоверные, пенсию могут приостановить или изменить ее размер.

Если в документах или в информации, на основе которой назначена или осуществляется выплата пенсии, ПФУ обнаружит, что данные – ложные или недостоверные, пенсию могут приостановить или изменить ее размер. Неполучение пенсии в течение 6 месяцев подряд. Если пенсионер в течение 6 месяцев подряд не получает назначенную пенсию (например, не обращается или не реализует выплату), выплаты могут быть приостановлены.

Если пенсионер в течение 6 месяцев подряд не получает назначенную пенсию (например, не обращается или не реализует выплату), выплаты могут быть приостановлены. Непрохождение физической идентификации / верификации. Через закон о верификации и через постановление № 299 (2025) предусмотрены случаи, когда лицо, проживающее на оккупированных территориях или за рубежом, должно пройти физическую идентификацию. Если оно этого не сделает (в установленные сроки), выплаты могут быть прекращены.

Через закон о верификации и через постановление № 299 (2025) предусмотрены случаи, когда лицо, проживающее на оккупированных территориях или за рубежом, должно пройти физическую идентификацию. Если оно этого не сделает (в установленные сроки), выплаты могут быть прекращены. Изменение статуса лица с инвалидностью / пропуск осмотра. Если лицо получает пенсию по инвалидности и должен быть проведен повторный медико-социальный осмотр или оценка, но оно не явилось в установленный срок (без уважительной причины), пенсия может быть прекращена с начала месяца, следующего за тем месяцем.

Если лицо получает пенсию по инвалидности и должен быть проведен повторный медико-социальный осмотр или оценка, но оно не явилось в установленный срок (без уважительной причины), пенсия может быть прекращена с начала месяца, следующего за тем месяцем. Судебное решение. В случае соответствующего решения суда выплаты могут быть отменены или изменены. Относительно лиц, находящихся на оккупированных территориях, – здесь есть особенности: До 2025 года существовали ограничения по выплате пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях, или тем, которые остались там под оккупацией.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м снова ужесточат условия выхода на пенсию. Вместо 32 лет стажа, как в этом году, надо будет иметь минимум 33 года стажа для выхода на пенсию в 60 лет.

