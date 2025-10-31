Украинцам в ноябре пересчитают пенсии: для повышения есть два условия
В Украине с 1 мая 2024 года изменятся размеры пенсий для тех, кто выполнит два условия: достигнет определенного возраста, получая при этом не более 10 340 грн в месяц. Такие пенсионеры теперь могут получать прибавки в размере от 300 до 570 грн в месяц.
OBOZ.UA разбирался, кто и на какое повышение может рассчитывать.
Доплаты к пенсиям после для рождения: главное, что нужно знать
- Право на возрастную "прибавку" имеют пенсионеры, которым исполнилось 70 лет и более.
- Начисление начинается с даты дня рождения, поэтому в первый месяц сумма будет неполной – ее рассчитают по количеству дней, прошедших с даты достижения определенного возраста.
- Доплата положена только тем пенсионерам, чья общая сумма пенсии не превышает 10 340,35 грн.
- Назначается только одна возрастная доплата – новая сумма заменяет предыдущую при достижении следующего возрастного порога.
- Доплата осуществляется автоматически, обращаться в ПФУ не нужно.
Размеры доплат по возрасту
- С 70 до 75 лет – 300 грн;
- с 75 до 80 лет – 456 грн;
- от 80 лет и старше – 570 грн.
Выплата украинцам, достигшим 80 лет, была введена еще в апреле 2020 года. Впоследствии появилось повышение для людей в возрасте 75-79 лет. Последними были люди в возрасте 70-74 года – им повышение стали устанавливать с октября 2022 года.
Без идентификации могут лишить пенсии
В Украине часть пенсионеров до конца года должна пройти идентификацию. Отсутствие идентификации для тех, кто остался на оккупированной части или выехал за границу, – одна из целого ряда причин для прекращения выплат пенсий.
Переселенцам для получения пенсии нужно либо иметь действующий статус ВПЛ, либо проходить верификацию. В реестре судебных решений можно увидеть целый ряд дел, где пенсионеры-переселенцы оставались без выплат, потому что не восстанавливали статус ВПЛ.
За что могут оставить без пенсий:
- Выявление недостоверных данных. Если в документах или в информации, на основе которой назначена или осуществляется выплата пенсии, ПФУ обнаружит, что данные – ложные или недостоверные, пенсию могут приостановить или изменить ее размер.
- Неполучение пенсии в течение 6 месяцев подряд. Если пенсионер в течение 6 месяцев подряд не получает назначенную пенсию (например, не обращается или не реализует выплату), выплаты могут быть приостановлены.
- Непрохождение физической идентификации / верификации. Через закон о верификации и через постановление № 299 (2025) предусмотрены случаи, когда лицо, проживающее на оккупированных территориях или за рубежом, должно пройти физическую идентификацию. Если оно этого не сделает (в установленные сроки), выплаты могут быть прекращены.
- Изменение статуса лица с инвалидностью / пропуск осмотра. Если лицо получает пенсию по инвалидности и должен быть проведен повторный медико-социальный осмотр или оценка, но оно не явилось в установленный срок (без уважительной причины), пенсия может быть прекращена с начала месяца, следующего за тем месяцем.
- Судебное решение. В случае соответствующего решения суда выплаты могут быть отменены или изменены. Относительно лиц, находящихся на оккупированных территориях, – здесь есть особенности: До 2025 года существовали ограничения по выплате пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях, или тем, которые остались там под оккупацией.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м снова ужесточат условия выхода на пенсию. Вместо 32 лет стажа, как в этом году, надо будет иметь минимум 33 года стажа для выхода на пенсию в 60 лет.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!