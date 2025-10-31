УкраїнськаУКР
Украинцам в ноябре пересчитают пенсии: для повышения есть два условия

Ксения Капустинская
Личные финансы
2 минуты
3,6 т.
Иллюстрация на тему пенсионных выплат в Украине

В Украине  с 1 мая 2024 года изменятся размеры пенсий для тех, кто выполнит два условия: достигнет определенного возраста, получая при этом не более 10 340 грн в месяц. Такие пенсионеры теперь могут получать прибавки в размере от 300 до 570 грн в месяц.

OBOZ.UA разбирался, кто и на какое повышение может рассчитывать.

Доплаты к пенсиям после для рождения: главное, что нужно знать

  • Право на возрастную "прибавку" имеют пенсионеры, которым исполнилось 70 лет и более.
  • Начисление начинается с даты дня рождения, поэтому в первый месяц сумма будет неполной – ее рассчитают по количеству дней, прошедших с даты достижения определенного возраста.
  • Доплата положена только тем пенсионерам, чья общая сумма пенсии не превышает 10 340,35 грн.
  • Назначается только одна возрастная доплата – новая сумма заменяет предыдущую при достижении следующего возрастного порога.
  • Доплата осуществляется автоматически, обращаться в ПФУ не нужно.

Размеры доплат по возрасту

  • С 70 до 75 лет – 300 грн;
  • с 75 до 80 лет – 456 грн;
  • от 80 лет и старше – 570 грн.

Выплата украинцам, достигшим 80 лет, была введена еще в апреле 2020 года. Впоследствии появилось повышение для людей в возрасте 75-79 лет. Последними были люди в возрасте 70-74 года – им повышение стали устанавливать с октября 2022 года.

Без идентификации могут лишить пенсии

В Украине часть пенсионеров до конца года должна пройти идентификацию. Отсутствие идентификации для тех, кто остался на оккупированной части или выехал за границу, – одна из целого ряда причин для прекращения выплат пенсий.

Переселенцам для получения пенсии нужно либо иметь действующий статус ВПЛ, либо проходить верификацию. В реестре судебных решений можно увидеть целый ряд дел, где пенсионеры-переселенцы оставались без выплат, потому что не восстанавливали статус ВПЛ.

За что могут оставить без пенсий:

  • Выявление недостоверных данных. Если в документах или в информации, на основе которой назначена или осуществляется выплата пенсии, ПФУ обнаружит, что данные – ложные или недостоверные, пенсию могут приостановить или изменить ее размер.
  • Неполучение пенсии в течение 6 месяцев подряд. Если пенсионер в течение 6 месяцев подряд не получает назначенную пенсию (например, не обращается или не реализует выплату), выплаты могут быть приостановлены.
  • Непрохождение физической идентификации / верификации. Через закон о верификации и через постановление № 299 (2025) предусмотрены случаи, когда лицо, проживающее на оккупированных территориях или за рубежом, должно пройти физическую идентификацию. Если оно этого не сделает (в установленные сроки), выплаты могут быть прекращены.
  • Изменение статуса лица с инвалидностью / пропуск осмотра. Если лицо получает пенсию по инвалидности и должен быть проведен повторный медико-социальный осмотр или оценка, но оно не явилось в установленный срок (без уважительной причины), пенсия может быть прекращена с начала месяца, следующего за тем месяцем.
  • Судебное решение. В случае соответствующего решения суда выплаты могут быть отменены или изменены. Относительно лиц, находящихся на оккупированных территориях, – здесь есть особенности: До 2025 года существовали ограничения по выплате пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях, или тем, которые остались там под оккупацией.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м снова ужесточат условия выхода на пенсию. Вместо 32 лет стажа, как в этом году, надо будет иметь минимум 33 года стажа для выхода на пенсию в 60 лет.

