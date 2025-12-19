Нужно сделать до 31 декабря, чтобы не потерять выплаты: кто должен пройти обязательную проверку

Некоторые категории пенсионеров и получателей соцпомощи в Украине должны до 31 декабря 2025 года пройти идентификацию. Произвести такую проверку должны те, кто проживает на оккупированной территории или временно находится за пределами Украины. В случае непрохождения процедуры пенсионные и страховые выплаты будут приостановлены с 1 января 2026 года.

Требование установлено постановлением Кабинета министров от 11 февраля 2025 года № 299. Ею определены дополнительные условия продолжения выплаты пенсий и страховых выплат лицам, временно проживающим за пределами Украины, и тем, кто проживает на временно оккупированных территориях (ВОТ). Также нормы разъясняли в Пенсионном фонде (ПФУ).

Идентификация пенсионеров: кто должен пройти проверку

Граждане, находящиеся за пределами Украины более 183 дней в году, включая дни отъезда и приезда.

Лица, получившие временную защиту или статус беженца.

Граждане, которые не оформили документы для постоянного проживания за границей.

Обратите внимание! Требование не распространяются на получателей пенсии или страховых выплат, которые осуществляются на условиях международных договоров.

Как проходит проверка получателей пенсий и соцвыплат

Физическая идентификация пенсионеров – это процедура установления идентификационных данных лица на основании проверенных документов. Если по состоянию на 31 декабря в Пенсионном фонде отсутствует информация о прохождении идентификации, выплата пенсии приостанавливается.

Также основанием для приостановки выплат может стать отсутствие расходных операций на банковском счете в течение шести месяцев при условии, что идентификация не проводилась. Выплаты возобновляются, как только проверка будет пройдена.

Способы, как пройти идентификацию в ПФУ

Онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда – pfu.gov.ua Можно авторизоваться в своем личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ. Для этого используйте квалифицированную электронную подпись "Дія.Підпис" ("Дія ID"), созданную в приложении "Дія". С помощью видеоконференцсвязи Видеоконференция проводится по определенным правилам с гарантиями безопасности личных данных. Подать заявление на идентификацию в режиме видеоконференцсвязи можно через вебпортал электронных услуг (или по номерам: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71). Через зарубежные дипломатические учреждения Можно обратиться в посольство или консульство Украины, которые выдают документ о подтверждении пребывания лица в живых. Такое подтверждение нужно отправить в территориальный орган Пенсионного фонда. Указанные документы также можно подать в электронном виде – через вебпортал Лично в сервисном центре или банковском учреждении Если пенсионер / получатель страховой выплаты, который должен пройти идентификацию, имеет возможность обратиться на подконтрольной территории в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в уполномоченный банк

Одно из важных условий – сообщение о неполучении выплат от РФ. Лицам, проживающим на ВОТ или выехавшим на подконтрольную Украине территорию с ВОТ, выплата пенсий или страховых выплат производится при условии неполучения таких выплат от РФ.

