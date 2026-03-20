Украинцам удвоили важную выплату: ПФУ утвердил изменения

В Украине увеличили пособие на погребение более чем вдвое – с 4 100 до 8 500 гривен, и новые правила уже действуют для актуальных страховых случаев. Выплату могут получить как отдельные члены семьи без собственных доходов, так и любое лицо, которое фактически организовало погребение.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Речь идет о выплате, которая предоставляется в случае смерти застрахованного лица или члена его семьи, находившегося на полном содержании.

Отныне эта помощь имеет не только символический характер, но и частично покрывает реальные расходы, связанные с организацией погребения. Согласно новому постановлению правления ПФУ от 6 февраля 2026 года, размер помощи вырос с 4 100 до 8 500 гривен.

Фактически выплата увеличилась более чем вдвое. Новые правила применяются к страховым случаям, наступившим с 13 марта 2026 года. Решение объясняют необходимостью актуализировать социальные выплаты в соответствии с экономическими реалиями, ведь расходы на погребение за последние годы существенно выросли.

Помощь выплачивается не всем родственникам автоматически – перечень получателей четко определен. Право на выплату имеют:

муж или жена умершего;

отец или мать;

дедушка или бабушка (по прямой линии родства);

дети, братья, сестры, внуки:

Важное условие, что эти лица должны находиться на полном содержании умершего и не иметь собственных источников дохода, таких как зарплата или пенсия. В то же время законодательство предусматривает и другой вариант – выплату может получить любое лицо (даже не родственник), которое фактически организовало погребение и оплатило расходы.

Как оформить выплату

Механизм получения помощи зависит от статуса умершего. Если человек был официально трудоустроен:

обращаться нужно по месту его работы;

именно работодатель выступает страхователем;

он подает заявление в Пенсионный фонд Украины в течение 5 рабочих дней после обращения родственников или организатора похорон.

Подача возможна в бумажной форме, через электронные сервисы ПФУ и через государственные онлайн-платформы (при наличии технической возможности). После получения заявления-расчета Пенсионный фонд финансирует выплату в течение трех рабочих дней.

Если умерший был пенсионером, безработным или смерть произошла в результате несчастного случая на производстве процедура меняется. В таких случаях родственники или лица, осуществившие погребение, должны самостоятельно обращаться в территориальный орган Пенсионный фонд Украины.

