Украинцам стоит проверить свои карты: кто не получит выплату от государства

В Украине началась подготовка к выплате Национального кешбека за апрель. В связи с этим украинцам, у которых еще нет карты для получения этих средств, советуют открыть ее – иначе деньги они не получат.

Об этом сообщили в Дії. Там отметили:

Оформить карту нужно до 15 мая .

. Без выбранной карты кешбек некуда будет начислить.

"Национальный кэшбек за апрель переходит в отделку. Это означает, что система проверяет накопленные суммы и готовит выплаты. Чтобы получить кешбек вовремя, убедитесь, что в Дії выбрали карту для выплат... В противном случае накопленный кешбек за апрель и предыдущие невыплаченные средства аннулируются по условиям программы", – говорится в сообщении.

Как оформить карту для получения Национального кешбека

Откройте Дію.

Зайдите в Сервисы.

Перейдите в Национальный кэшбек

Нажмите "Выбрать карту в правой верхней плашке".

Что делать, если карта уже есть

Тем же украинцам, которые ранее уже оформили карту для получения кешбека, подчеркивается, делать ничего не нужно. Деньги придут на нее.

На что можно потратить кешбек

В целом же, напомним, средства из программы нельзя вывести наличными, однако перечень разрешенных расходов остается достаточно широким. Полученный кэшбек украинцы могут использовать на:

оплату коммунальных услуг;

лекарства;

украинские продукты;

книги;

транспорт;

другие базовые товары и услуги.

Также деньги можно задонатить на поддержку Вооруженных сил Украины. Правительство уже приняло решение о продлении программы "Национальный кэшбек" до 30 апреля 2028 года. Соответствующее постановление Кабинет Министров утвердил 29 апреля на основе предложения Министерства экономики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, кешбеком на топливо в Украине уже воспользовались около 2 миллионов человек, в основном владельцы массовых авто вроде Volkswagen, Renault, Skoda и Daewoo. Чаще всего полученные средства украинцы тратят на оплату коммунальных услуг (около 70%).

