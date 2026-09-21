Украинцам со старыми паспортами грозят штрафы: сколько придется заплатить

Украинцам не обязательно менять действующие паспорта-книжки на ID-карты, однако по достижении 25 и 45 лет новую фотографию необходимо вклеить в течение месяца, иначе документ придется обменивать. За использование недействительного паспорта в первый раз может быть вынесено предупреждение, а за повторное нарушение в течение года – наложен штраф от 17 до 51 грн.

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Об этом сообщает Государственная миграционная служба. Паспорта гражданина Украины в форме книжечки выдавались по образцу 1994 года. В отличие от современных ID-карт, сам документ не имеет определенного срока действия.

Однако для сохранения его действительности владелец должен соблюдать требования по обновлению фотографии. Новые фотографии в паспорт-книжечку необходимо вклеивать по достижении:

25 лет;

45 лет.

Сделать это нужно не позднее чем через месяц после соответствующего дня рождения. Если человек своевременно вклеил фотографии и паспорт не поврежден, заставлять его переходить на ID-карту только из-за того, что он пользуется документом старого образца, не должны.

Что будет, если пропустить месячный срок

Другая ситуация возникает, если владельцу паспорта исполнилось 25 или 45 лет, но он не обратился для вклеивания новой фотографии в течение установленного срока. В таком случае паспорт-книжечка подлежит обмену на ID-карту.

То есть после истечения срока владелец уже не может просто продолжать пользоваться старым документом без обновленной фотографии. Недействительный паспорт может создать проблемы при получении административных и банковских услуг, оформлении других документов или в ситуациях, когда необходимо подтвердить личность.

Поэтому владельцам паспортов-книжек после 25-го и 45-го дня рождения стоит проверить, была ли фотография вклеена своевременно. За нарушение правил пользования паспортом предусмотрена административная ответственность.

Соответствующие нормы содержатся в статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Если нарушение выявлено впервые, человеку может грозить предупреждение. Если же аналогичное нарушение было совершено повторно в течение года после применения административного взыскания, предусмотрен штраф от 17 до 51 грн.

Когда паспорт-книжечку обязательно заменят на ID-карту

Пропущенный срок для вклеивания фотографии — не единственная причина, из-за которой придется перейти на документ нового формата. Паспорт-книжечку также необходимо заменить, если документ утерян или похищен. Новую книжечку вместо утерянной уже не выдают — гражданину оформляют ID-карту.

То же самое касается случаев, когда паспорт настолько поврежден, что его невозможно дальше использовать, установить его подлинность или прочитать необходимые данные. Еще одно основание — изменение персональных данных. Например, если человек сменил фамилию, имя или другие сведения, которые должны быть отражены в паспорте, старый документ необходимо заменить.

Нужно ли всем украинцам менять старые паспорта

Миграционная служба отдельно подчеркивает, что общей обязанности для всех владельцев паспортов-книжечек срочно получать ID-карту нет. Если паспорт образца 1994 года находится в надлежащем состоянии, данные владельца не изменились, а фотографии по достижении 25 и 45 лет были вклеены в установленные сроки, документ может использоваться и в дальнейшем.

Параллельно в Украине изменили сроки срочного оформления отдельных документов. Кабинет министров сократил срок срочного оформления и обмена паспорта. Теперь соответствующая процедура может длиться до семи рабочих дней вместо прежних десяти.

Изменения касаются, в частности, случаев срочной замены документа, а также оформления нового паспорта вместо утерянного или похищенного. При этом стандартные сроки оформления документов остаются отдельными от срочной процедуры.

Что необходимо для оформления документов

При оформлении ID-карты или паспорта для выезда за границу гражданам необходимо подать предусмотренный для конкретной услуги пакет документов и уплатить административный сбор, если такая оплата предусмотрена. Оплатить услугу можно через банк, терминал самообслуживания или онлайн.

В миграционной службе также поясняли, что если человек уже оплатил оформление документа, но впоследствии отказался от получения услуги, деньги можно вернуть. Для этого необходимо обратиться с заявлением в соответствующий территориальный орган ГМС и предоставить необходимые документы, в частности подтверждение произведенной оплаты и банковские реквизиты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, для оформления ID-карты или паспорта для выезда за границу украинцы обязательно должны предоставить не только пакет необходимых документов, но и квитанцию об оплате услуги. В противном случае в оформлении документа будет отказано.

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