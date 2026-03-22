В Украине резко переписали цены на огурцы: сколько теперь стоит килограмм

Цены на огурцы в Украине выросли до 135-175 грн/кг из-за сокращения урожая и ограниченного предложения на рынке. В то же время в ближайший период возможно удешевление, если увеличатся объемы производства в тепличных хозяйствах.

Видео дня

Об этом сообщает EastFruit. Причины такого скачка комплексные, одновременно выросли спрос и уменьшилось предложение, что создало классический дефицит на рынке.

По состоянию на сейчас украинские тепличные хозяйства отпускают огурцы по цене 135-175 грн за килограмм, это примерно на 10% больше, чем в конце прошлой недели. Главный фактор – сокращение объемов сбора. Из-за резкого похолодания и пасмурной погоды урожайность в теплицах снизилась.

Меньшее количество солнечного света и неблагоприятные температуры непосредственно влияют на темпы роста овощей. В результате производители получили меньше продукции, чем ожидалось, что сразу сказалось на ценах. Несмотря на рост стоимости, спрос на огурцы не падает, наоборот – торговая активность в этом сегменте даже выросла.

Огурцы остаются одним из базовых овощей в потребительской корзине украинцев, поэтому покупатели продолжают их покупать даже по более высоким ценам, это позволяет производителям удерживать новый ценовой уровень. Дополнительным фактором подорожания стало сокращение импорта. В частности, поставки огурцов из Турции сейчас минимальны из-за сезонных особенностей.

В предыдущие периоды импортная продукция частично сдерживала цены на внутреннем рынке. Однако сейчас этот механизм практически не работает, что позволяет украинским производителям повышать стоимость без риска потерять покупателя.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2025 года, ситуация выглядит еще более показательно. Сейчас тепличные огурцы в Украине уже примерно на 34% дороже, чем в прошлом году.

Несмотря на нынешний рост цен, участники рынка прогнозируют возможное удешевление уже в ближайшее время. Основная причина – ожидаемое увеличение предложения.

Как только погодные условия улучшатся, тепличные хозяйства смогут нарастить объемы производства. Однако пока что ситуация остается напряженной, и резкого удешевления в ближайшие дни ждать не стоит.

Цены на огурцы в супермаркетах

В то же время, по данным"Минфина", по состоянию на 22 марта в розничных сетях огурцы продаются в среднем по 173,18 грн/кг. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших сетях супермаркетов самые доступные цены на этот овощ составляют:

АТБ – 175,89 грн/кг;

"Сильпо" – 189 грн/кг;

Varus – 189 грн/кг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!