Украинцам пересчитали пенсии с июня: кто получит на 1000 грн больше

В Украине с июня перечислят пенсии некоторым работающим пенсионерам задним числом. Если же ваша пенсия с 35 лет стажа составляет 10 тыс. грн, то после повышения вы получите уже 10 тыс. 571 грн. Еще 1142 грн вы получите за май и апрель.

Увеличение выплат произойдет в связи с апрельским перерасчетом, напоминают в ПФУ. Сумма для каждого пенсионера – индивидуальная. Пересчет состоится для:

пенсионеров, которые продолжили работать и приобрели не менее 24 месяцев стажа;

или отработавших менее 24 месяцев стажа, но после назначения или пересчета прошло два года.

Отметим: работающие пенсионеры, не достигшие пенсионного возраста, перерасчет не получат. То есть, если пенсионер стал пенсионерам до 60 лет (пенсия за выслугу лет), повышение он не получит.

Перерасчет произойдет задним числом. Повысить пенсии должны еще с апреля, однако Пенсионный фонд получает данные по зарплатам украинцев со значительным опозданием. Да, сейчас, в конце мая, есть данные только за март. По апрель данные появятся в июне и тогда чиновники проведут перерасчет выплат.

Кроме прибавки за июнь, размер которой зависит от индивидуальных показателей (зарплаты и стажа), также задним числом заплатят прибавку за май и апрель. Точное количество получающих прибавку украинцев будет известно после проведения индексации.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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