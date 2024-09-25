Льготную ипотеку в Украине расширили: как теперь можно оплатить первый взнос

Украинцы, потерявшие жилье из-за войны, могут использовать сертификат єВідновлення для покрытия первого взноса за ипотеку по программе єОселя, а остальную сумму взять в кредит под 3% или 7%. Это упрощает процесс приобретения нового жилья и поддерживает восстановление жилищного фонда страны.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Программа єВідновлення – это инициатива, которая позволяет украинцам, потерявшим свои дома из-за войны, получить сертификаты на возмещение стоимости разрушенного жилья.

Эти сертификаты выдаются на определенную сумму в зависимости от оценки потерь и средства можно использовать для покупки нового жилья. Однако раньше это вызвало определенные сложности для тех, у кого сумма сертификата была недостаточной для полной покупки квартиры или дома.

Например, если лицо получило сертификат есть єВідновлення на 2 миллиона гривен, но стоимость нового жилья, которое человек выбрал, составляет больше, возникала потребность или искать дополнительные средства, или выбирать более дешевый вариант. Проте с новыми возможностями программы єОселя такая проблема может быть решена.

Теперь владельцы сертификатов єВідновлення могут использовать их для покрытия первого взноса за ипотеку в программе есть Обитель, а остальную сумму взять в кредит на выгодных условиях. Кредитная ставка зависит от льготной категории и может составлять 3% или 7%, что делает программу еще более привлекательной для многих украинцев.

Все операции осуществляются через приложение Дія, что делает процесс более простым и доступным для граждан. В действии можно получить жилищный сертификат, оформить документы на ипотеку и следить за своими платежами онлайн. Этот цифровой подход минимизирует бюрократические процедуры и ускоряет принятие решений. Ключевые шаги для получения жилья через программу:

получение сертификата єВідновлення: прежде всего, необходимо подать заявку на получение жилищного сертификата, если ваше жилье было разрушено в результате войны. После оценки ущерба вам будет предоставлен сертификат на определенную сумму;

выбор жилья : после получения сертификата вы можете выбрать новое жилье, которое хотите приобрести. Если цена жилья превышает сумму сертификата, разницу можно будет покрыть с помощью ипотеки;

: после получения сертификата вы можете выбрать новое жилье, которое хотите приобрести. Если цена жилья превышает сумму сертификата, разницу можно будет покрыть с помощью ипотеки; оформление ипотеки через єОселя : с помощью сертификата можно покрыть первый взнос, а остальную сумму оформить в кредит через программу есть Обитель. Кредитная ставка зависит от льготной категории – 3% или 7%;

: с помощью сертификата можно покрыть первый взнос, а остальную сумму оформить в кредит через программу есть Обитель. Кредитная ставка зависит от льготной категории – 3% или 7%; погашение кредита: погашение кредита осуществляется по выгодным условиям, а все платежи можно отслеживать в Действии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине во втором полугодии 2024-го и до конца года могут снизиться проценты по автокредитам, ипотеке, а также целевым займам для малого и среднего бизнеса. В зависимости от срока, первоначального взноса и т.п. ставки по таким кредитам могут упасть в среднем на 0,5-1%.

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