В Украине билеты на поезд можно купить с большой скидкой: кто имеет право

Украинцы могут покупать билеты на поезда по льготным ценам – однако лишь отдельные категории и в большинстве случаев при предоставлении необходимых документов. К примеру, ученики и студенты получают 50%-ную скидку на все внутренние поезда.

Об этом рассказали в "Укрзалізниці". Отметив, что скидка для учеников и студентов распространяется только на:

общие, плацкартные вагоны;

вагоны 2-го и 3-го классов всех категорий поездов и всех вагонах региональных поездов во внутреннем сообщении.

Т.е., на билеты для вагонов СВ, купе и 1 класса скидка не действует. Для получения же ее нужно предоставить ученический или студенческий билет.

Также, среди прочих, право на льготный проезд имеют дети от 6 до 14 лет. Для них можно купить билет со скидкой 25% на внутренние поезда. Никаких документов при этом предъявлять не нужно.

Родители или супруги военнослужащих, погибших или пострадавших от ранений во время исполнения военных обязанностей, могут воспользоваться скидкой в 50% на билеты "туда и обратно" – однако лишь 1 раз в год. Предъявить нужно свидетельство о праве на льготы и лист талонов.

Кроме того, скидка предоставляется участникам боевых действий – 50% на внутренние поезда. Среди необходимых документов для получения льготы – удостоверение "Пострадавший участник революции Достоинства" и письмо талонов.

Помимо этого, право на скидку имеют и другие категории украинцев – к примеру, сопровождающие лиц с инвалидностью в результате войны I группы, лица с инвалидностью в результате войны III группы и пр. Полный список с условиями получения скидки и необходимыми документами находится по ссылке.

"Укрзалізниця" обновила правила покупки билетов на поезда

Тем временем "Укрзалізниця" запускает услугу мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения. Первое время она будет работать в режиме бета-тестирования. Суть нововведения состоит в том, что когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать соответствующие пуш-уведомления в приложении.

Как рассказали в самой компании, если активирована функция автовыкупа, то будет приходить уведомление, что билеты уже куплены. "В случае мониторинга конкретного поезда можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ", – объяснили в "Укрзалізниці".

Для пользователей соответствующего приложения, авторизованных через Дія.Підпис, в режиме тестирования доступен мониторинг двух типов. В частности:

на поезда, билеты на которые уже находятся в продаже, – с возможностью отслеживать наличие конкретных мест;

на направления – с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами.

При этом там подчеркнули: при активации функции сразу будет происходить снятие средств. В случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически.

"При использовании тестового приложения будут сниматься реальные средства, а билеты, приобретенные в режиме тестирования, будут действительны для поездок. Поэтому советуем не создавать множество мониторингов с автовыкупом, если вы не планируете быть пассажиром одновременно десятков рейсов", – предупредили в компании.

Тестовое приложение доступно как пользователям iOS, так и Android. Загрузить его можно по ссылкам:

для iOS;

для Android.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине могут подорожать билеты на международные железнодорожные рейсы. Впрочем, окончательного решение пока нет – ведь здесь не все зависит от "Укрзалізниці".

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