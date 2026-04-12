Украинцам раздают "выплаты от ООН": что не так с сообщениями

Украинцам массово рассылают мошеннические сообщения, в которых говорится о якобы "социальных выплатах" и очереди на получение денежной помощи. На самом деле это фишинг, целью которого является похищение персональных данных и доступа к аккаунтам.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций. Подобные рассылки активно распространяются через мессенджеры и социальные сети с целью охватить как можно больше пользователей.

Как работает схема

Злоумышленники используют социальную инженерию и играют на доверии пользователей.

В сообщениях они пишут, что человек якобы попал в "очередь на выплату" и предлагают нажать специальную ссылку или "подтвердить участие", после чего обещают звонок от оператора.

Чтобы придать сообщениям более официальный вид, в некоторых случаях мошенники представляются "представителями ООН".

После первичного контакта пользователям предлагают передать последние 4 цифры кода, который поступает в Viber или другой мессенджер.

Именно эти данные позволяют мошенникам получить доступ к аккаунтам или персональной информации.

Что стоит помнить

Эксперты отмечают: передача любых кодов подтверждения третьим лицам является прямым путем к потере доступа к аккаунтам. Кроме того, украинцев призывают никогда не сообщать посторонним коды из SMS или мессенджеров, даже если сообщение выглядит официальным или поступает якобы от международных организаций. В то же время в таких схемах часто есть признаки мошенничества, в частности:

использование фейковых или непроверенных аккаунтов;

логические и языковые ошибки в сообщениях (например, несоответствие имени и рода в тексте);

попытки получить коды подтверждения из мессенджеров.

Также OBOZ.UA сообщал, что перед Пасхой в сети распространилась фейковая информация о якобы "благотворительных пасхальных наборах" с денежной помощью от украинского Красного Креста совместно с Rozetka. Пользователям обещают выплаты в размере от 1900 до 5100 грн, однако организация официально заявляет – это мошенническая схема.

