Украинцам в 8 областях платят до 36 тысяч гривен: кто получит деньги и что для этого нужно

Украинцы некоторых областей могут получить до 36 тысяч гривен финансовой помощи от Эстонского совета по делам беженцев на возобновление или начало бизнеса. В приоритеты на получение средств – безработные, неполные и многодетные семьи, люди с инвалидностью и потерявшие жилье из-за войны.

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В объявлении организации говорится, что отобранные домохозяйства могут получить грант в размере 26-36 тыс. гривен. Их можно будет потратить на приобретение товаров и услуг для масштабирования производства и/или получения прибыли в следующих отраслях:

животноводство: производство яиц или любых видов мяса;

производство молочной продукции;

птицеводство;

огородничество: выращивание овощей и фруктов в теплицах и на огороде;

пчеловодство: разведение и получение продуктов пчеловодства;

другие виды сельского хозяйства;

производство пищевой продукции: выпечка, изготовление полуфабрикатов, хлеба, тортов;

предоставление услуг: пошив или ремонт одежды, ремесла, строительство или ремонт, бытовые услуги, услуги красоты и т.д.

При этом заявки, предлагающие только улучшенные условия осуществления деятельности или требующие только покрытие расходов на обучение, будут одобрены.

Какие регионы участвуют?

Участие в программе доступно для уязвимых домохозяйств, потерявших средства для обеспечения своих семей в результате войны (местное население, внутренне перемещенные и вернувшиеся после перемещения домохозяйства). Помощь оказывается домохозяйствам следующих общин:

Днепропетровская область: Синельниковский район, Покровская и Васильковская общины.

Донецкая область: Покровский район, Добропольское общество.

Запорожская область: Запорожский район, Вольнянская и Беленьковская общины.

Кировоградская область.

Николаевская область: Николаевский район, Шевченковская и Ольшанская общины.

Полтавская область: Кременчугский район, Кременчугская община и Миргородский район, Миргородская община.

Харьковская область: Чугуевский район, Змиевская и Новопокровская общины, а также Изюмский район, Барвенковская и Слобожанская общины.

Черкасская область.

Кто имеет приоритет на получение помощи

Приоритет в предоставлении финансовой поддержки предоставляется наиболее уязвимым категориям населения, наиболее пострадавшим от последствий полномасштабной войны. К таким категориям относятся следующие домохозяйства:

с детьми, возглавляемые одинокой матерью/ одиноким отцом;

в которых женщина выступает единственным кормильцем;

с беременными женщинами;

с 3 и более детьми до 18 лет

с детьми младше 2 лет;

с лицами с инвалидностью 1 или 2 группы;

с лицами, которые имеют тяжелые заболевания и нуждаются в дорогостоящем лечении;

состоящие из пожилых людей (60+);

где полностью или частично разрушено жилье;

члены которых получили ранения или погибли в результате активных боевых действий.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал, что французская гуманитарная организация Acted Ukraine оказывает денежную помощь пострадавшим от войны украинцам в сумме 2220 грн. на каждого члена семьи в месяц в течение трех месяцев. Регистрация доступна до конца сентября.

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