Украинцам в 8 областях платят до 36 тысяч гривен: кто получит деньги и что для этого нужно
Украинцы некоторых областей могут получить до 36 тысяч гривен финансовой помощи от Эстонского совета по делам беженцев на возобновление или начало бизнеса. В приоритеты на получение средств – безработные, неполные и многодетные семьи, люди с инвалидностью и потерявшие жилье из-за войны.
В объявлении организации говорится, что отобранные домохозяйства могут получить грант в размере 26-36 тыс. гривен. Их можно будет потратить на приобретение товаров и услуг для масштабирования производства и/или получения прибыли в следующих отраслях:
- животноводство: производство яиц или любых видов мяса;
- производство молочной продукции;
- птицеводство;
- огородничество: выращивание овощей и фруктов в теплицах и на огороде;
- пчеловодство: разведение и получение продуктов пчеловодства;
- другие виды сельского хозяйства;
- производство пищевой продукции: выпечка, изготовление полуфабрикатов, хлеба, тортов;
- предоставление услуг: пошив или ремонт одежды, ремесла, строительство или ремонт, бытовые услуги, услуги красоты и т.д.
При этом заявки, предлагающие только улучшенные условия осуществления деятельности или требующие только покрытие расходов на обучение, будут одобрены.
Какие регионы участвуют?
Участие в программе доступно для уязвимых домохозяйств, потерявших средства для обеспечения своих семей в результате войны (местное население, внутренне перемещенные и вернувшиеся после перемещения домохозяйства). Помощь оказывается домохозяйствам следующих общин:
- Днепропетровская область: Синельниковский район, Покровская и Васильковская общины.
- Донецкая область: Покровский район, Добропольское общество.
- Запорожская область: Запорожский район, Вольнянская и Беленьковская общины.
- Кировоградская область.
- Николаевская область: Николаевский район, Шевченковская и Ольшанская общины.
- Полтавская область: Кременчугский район, Кременчугская община и Миргородский район, Миргородская община.
- Харьковская область: Чугуевский район, Змиевская и Новопокровская общины, а также Изюмский район, Барвенковская и Слобожанская общины.
- Черкасская область.
Кто имеет приоритет на получение помощи
Приоритет в предоставлении финансовой поддержки предоставляется наиболее уязвимым категориям населения, наиболее пострадавшим от последствий полномасштабной войны. К таким категориям относятся следующие домохозяйства:
- с детьми, возглавляемые одинокой матерью/ одиноким отцом;
- в которых женщина выступает единственным кормильцем;
- с беременными женщинами;
- с 3 и более детьми до 18 лет
- с детьми младше 2 лет;
- с лицами с инвалидностью 1 или 2 группы;
- с лицами, которые имеют тяжелые заболевания и нуждаются в дорогостоящем лечении;
- состоящие из пожилых людей (60+);
- где полностью или частично разрушено жилье;
- члены которых получили ранения или погибли в результате активных боевых действий.
Кроме того, OBOZ.UA сообщал, что французская гуманитарная организация Acted Ukraine оказывает денежную помощь пострадавшим от войны украинцам в сумме 2220 грн. на каждого члена семьи в месяц в течение трех месяцев. Регистрация доступна до конца сентября.
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