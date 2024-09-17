Жители пяти областей могут получить новое пособие: сколько платят и как зарегистрироваться
Французская гуманитарная организация Acted Ukraine оказывает денежную помощь пострадавшим от войны украинцам в сумме 2220 грн на каждого члена семьи в месяц в течение трех месяцев. Регистрация доступна до конца сентября в нескольких областях, в частности, в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Львовской.
Об этом пишет Acted Ukraine. Финансовая помощь от Acted предоставляется социально незащищенным категориям населения в избранных общинах, имеющих особо тяжелое положение из-за войны. Список тех, кто имеет право на получение помощи, включает следующие категории:
- одинокие матери или папы, самостоятельно воспитывающие детей;
- пожилые люди (60 лет и старше);
- семьи с лицами с инвалидностью или с малоподвижными людьми, нуждающимися в постороннем уходе;
- многодетные семьи и семьи с детьми до одного года;
- семьи с беременными женщинами и кормящими матерями;
- семьи, жилье которых было повреждено или разрушено в результате боевых действий.
Кроме того, программа охватывает жителей общин, которые находятся в зонах активных боевых действий или разрушены из-за войны. Это касается нескольких областей Украины, в частности:
- Донецкая область: Краматорский район (Дружковская, Лиманская, Николаевская, Святогорская общины);
- Запорожская область: Запорожский район (Новоалександровская ОТГ);
- Николаевская область: Николаевский район (Куцурубская, Очаковская ОТГ);
- Сумская область: Ахтырский район (Великописаревская, Ахтырская, Чернеччинская ОТГ);
- Харьковская область: Изюмский и Купянский районы (Балаклейская, Изюмская, Великобурлукская, Ольхватская ОТГ);
- Херсонская область: Бериславский и Херсонский районы (Высокопилская, Новоалександровская, Белозерская, Чернобаевская, Херсонская ОТГ).
Каждый член семьи, подпадающий под условия программы, может получить 2220 гривен в месяц в течение трех месяцев. Таким образом, общая сумма пособия на одного человека за этот период составляет 6660 гривен. Эта финансовая поддержка направлена на обеспечение базовых потребностей переселенцев и пострадавших семей.
Чтобы получить многоцелевую денежную помощь, необходимо зарегистрироваться через колл-центр организации Acted. Кол-центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00, номера для регистрации следующие:
- +380 (67) 131 1002;
- +380 (63) 453 5710;
- +380 (95) 285 2984.
Из-за большого объема звонков операторы не всегда могут ответить на все запросы, поэтому рекомендуется повторно звонить, если вы не смогли дозвониться с первого раза. Регистрация на получение помощи в разных регионах продолжается до определенных дат:
- Донецкая область: Белицкое (Добропольское общество) – до 30 сентября;
- Запорожская область: Камышевская община – до 30 сентября;
- Николаевская область: Очаковская община – до 30 сентября;
- Харьковская область: Шевченковская община и Чкалово – до 30 сентября;
- Львовская область: Железнодорожный район Львова для пострадавших от обстрелов 9 апреля 2024 - до 9 октября.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, внутренне перемещенные лица (ВПЛ), чей доход превышает 9 444 гривны на одного человека в семье, могут быть вынуждены вернуть государственные выплаты. Однако такие случаи будут редкими и не будут касаться большинства украинцев со статусом ВПЛ.
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