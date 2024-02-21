Украинцам раздают льготную ипотеку по цене аренды: какие условия действуют

В Украине под 7% годовых "єОселю" могут получить почти все украинцы. Есть всего несколько ограничений: у вас должно быть не более 52,5 квадрата недвижимости в собственности (плюс 21 квадрат на каждого члена вашей семьи), вы не можете находиться под санкциями.

Как говорится в материале OBOZ.UA, кроме того, вам должно быть не меньше 21 года. А на момент выплаты ипотеки вам не может быть больше 65 лет. Если ваше жилье в оккупации или в районе военных действий, то не имеет значения, какая у него площадь.

Но банки проверят ваши документы. В некоторых случаях отказать могут из-за отсутствия официального дохода. Некоторые банки согласны предоставлять ипотеку даже с невысоким официальным доходом, но в таком случае просят увеличить первый взнос (минимальный размер его составляет 20%). К примеру, если вы получаете минималку, одни банки могут отказать вам из-за низкого дохода, другие – увеличить первый взнос. Окончательное решение, расчет вы можете получить, только подав заявку. Риски каждый банк оценивает по-своему, так что один банк может вам отказать, а другой – предложить сотрудничество.

В то же время ставка в 3% годовых доступна только для отдельных категорий: военнослужащих, медицинских, педагогических и научных работников. Кредит предоставляется сроком до 20 лет с минимальным первоначальным взносом 20%.

Есть ограничения и по стоимости квартиры, которую вы хотите купить. Она не должна превышать среднюю стоимость постройки жилья в регионе. Для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова действует коэффициент 2,5. Для областных центров – 2, для городов с населением от 100 тыс. до 300 тыс. человек – коэффициент 1,75.

К примеру, врач в Виннице имеет право на льготную ипотеку под 3% годовых. В этой области средняя стоимость строительства – 15 431 грн за квадрат. Но для областного центра действует коэффициент 2, то есть стоимость квартиры может достигать 30 862 грн за квадрат. Для одного человека максимальная площадь квартиры должна достигать 52,5 квадрата, а стоимость – 1,6 млн. Первый взнос (от 20%) – 324 тыс. грн, а ежемесячно нужно будет платить около 7 тыс. грн. Столько же стоит в Виннице аренда квартиры.

Итак, если вы хотите воспользоваться программой "єОселя":

Зайдите в "Дію" и подайте заявку. В течение суток в "Дії" вы получите предложения от банка; в разделе "Предложения" выберите один из банков. В выбранный банк подайте свои документы. И хотя требований к доходу нет, банк должен убедиться в вашей платежеспособности. Ваш официальный доход должен позволить вам платить ежемесячный взнос. Получив предварительное согласие от банка, выбирайте жилье; убедитесь, что продавец согласен на "єОселю" (с застройщиками проблем, скорее всего, не будет, а вот физлица не всегда согласны получать плату за квартиру на банковский счет в гривне, а банк только так предоставляет средства). Возвращайтесь в банк уже после того, как выбрали жилье. Заключайте договор с банком и договор купли-продажи. Кредитные средства будут переведены на счет продавца квартиры. Вы станете собственником жилья, а банк – ипотекодержателем.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2024 году владельцы сравнительно больших квартир и домов обязаны уплатить налоги на недвижимость. Размер налога в 2024 году составляет 100,5 грн (платить нужно за каждый квадрат площади, превышающей 60 квадратов, для квартиры и 120 для дома).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!