Украинцам "раздадут" по 2,5 млн грн на собственный бизнес: как получить деньги

Украинское правительство обновило программу поддержки малого бизнеса "Власна справа". В результате изменения условий заявителям, которые будут отвечать необходимым условиям, смогут выплачивать до 500 тыс. грн для старта бизнеса и до 2,5 млн грн на его расширение.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила, что новые правила вводятся с 1 сентября 2026 года.

Что изменилось

Ранее гранты были фиксированными: 200 или 350 тыс. грн, в зависимости от типа проекта. Теперь суммы стали гибкими и значительно больше.

Для старта бизнеса:

базовая сумма – от 100 тыс. до 300 тыс. грн;

максимум с бонусами – до 500 тыс. грн.

Для масштабирования уже действующего бизнеса:

базовая сумма – от 500 тыс. до 1,5 млн грн;

максимум с бонусами – до 2,5 млн грн.

За что будут начислять бонусы

Размер гранта зависит от региона, отрасли, категории заявителя и готовности создавать рабочие места. Бонусы к базовой сумме:

для предпринимателей в возрасте 18–25 лет; +20% – для ветеранского бизнеса, плательщиков НДС, владельцев патентов, ВПО с опытом более 6 месяцев или тех, кто обязуется создать 2 новых рабочих места;

– для ветеранского бизнеса, плательщиков НДС, владельцев патентов, ВПО с опытом более 6 месяцев или тех, кто обязуется создать 2 новых рабочих места; + 30% – для тех, кто работает или планирует работать в прифронтовых регионах, а также для предпринимателей, которые восстанавливают уничтоженное или поврежденное оборудование;

– для тех, кто работает или планирует работать в прифронтовых регионах, а также для предпринимателей, которые восстанавливают уничтоженное или поврежденное оборудование; +50% – для проектов в приоритетных секторах экономики.

На что можно потратить грант

Оборудование и транспорт.

Ремонт и аренду помещений.

Автоматизацию и цифровизацию.

Маркетинг и брендинг.

Расширение команды.

Строительство или реконструкцию производственных объектов.

Оформление прав интеллектуальной собственности.

Кто может подать заявку

Программа открыта для широкого круга заявителей. В частности она распространяется на:

физических лиц от 18 лет;

ФЛП;

юридических лиц частного права.

Отдельная поддержка предусмотрена для ветеранов, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и семей погибших защитников.

Заявка подается через портал Дія. Далее – проверка в банке, оценка по бальной системе и, при необходимости, собеседование в центре занятости. Грант предоставляется в безналичной форме.

