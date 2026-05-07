Украинцам "раздадут" по 2,5 млн грн на собственный бизнес: как получить деньги
Украинское правительство обновило программу поддержки малого бизнеса "Власна справа". В результате изменения условий заявителям, которые будут отвечать необходимым условиям, смогут выплачивать до 500 тыс. грн для старта бизнеса и до 2,5 млн грн на его расширение.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила, что новые правила вводятся с 1 сентября 2026 года.
Что изменилось
Ранее гранты были фиксированными: 200 или 350 тыс. грн, в зависимости от типа проекта. Теперь суммы стали гибкими и значительно больше.
Для старта бизнеса:
- базовая сумма – от 100 тыс. до 300 тыс. грн;
- максимум с бонусами – до 500 тыс. грн.
Для масштабирования уже действующего бизнеса:
- базовая сумма – от 500 тыс. до 1,5 млн грн;
- максимум с бонусами – до 2,5 млн грн.
За что будут начислять бонусы
Размер гранта зависит от региона, отрасли, категории заявителя и готовности создавать рабочие места. Бонусы к базовой сумме:
- +5% – для предпринимателей в возрасте 18–25 лет;
- +20% – для ветеранского бизнеса, плательщиков НДС, владельцев патентов, ВПО с опытом более 6 месяцев или тех, кто обязуется создать 2 новых рабочих места;
- + 30% – для тех, кто работает или планирует работать в прифронтовых регионах, а также для предпринимателей, которые восстанавливают уничтоженное или поврежденное оборудование;
- +50% – для проектов в приоритетных секторах экономики.
На что можно потратить грант
- Оборудование и транспорт.
- Ремонт и аренду помещений.
- Автоматизацию и цифровизацию.
- Маркетинг и брендинг.
- Расширение команды.
- Строительство или реконструкцию производственных объектов.
- Оформление прав интеллектуальной собственности.
Кто может подать заявку
Программа открыта для широкого круга заявителей. В частности она распространяется на:
- физических лиц от 18 лет;
- ФЛП;
- юридических лиц частного права.
Отдельная поддержка предусмотрена для ветеранов, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и семей погибших защитников.
Заявка подается через портал Дія. Далее – проверка в банке, оценка по бальной системе и, при необходимости, собеседование в центре занятости. Грант предоставляется в безналичной форме.
