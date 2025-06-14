Украинцам рассказали, в какой валюте лучше держать деньги: что происходит на рынке

Украинцы теряют интерес к доллару – а вот к евро тот растет. Тем не менее, в финансовых кругах считают, что делать ставку только на евро и его постоянное укрепление по отношению к другим ведущим мировым валютам, все же не стоит. А потому там советуют в ближайшее время денежную часть сбережений держать в разных валютах – в частности, гривне, долларе и евро.

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Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: несмотря на то, что "свежая финансовая статистика" зафиксировала повышение интереса украинцев к евро, инвестировать все средства именно в єту валюту рискованно.

Причин же, по его словам, несколько. В частности:

Экономика Евросоюза "все же остается на грани рецессии и стагнации".

Усиливается экономическое неравенство между членами Евросоюза.

"Локомотивы" экономики Европы – Германия и Франция – не могут вытягивать показатели всего блока.

Сохраняется серьезная зависимость ЕС от цен на энергоносители.

В условиях жесткой конкуренции за рынки сбыта на фоне сегментации мировых рынков сильное укрепление евро к доллару и другим основным мировым валютам "не устроит ни сам ЕЦБ, ни европейских производителей" – поскольку это снижает конкурентоспособность европейских товаров.

В связи с этим, отмечает финансист, на период до конца июля-начала августа денежную часть сбережений он рекомендует инвестировать в разные валюты. При этом Козырев выразил мнение, что, учитывая "напряженную геополитическую и военную обстановку в мире", украинцам следует:

Пересматривать пропорции инвестиций ежемесячно.

Вносить необходимые коррективы в зависимости от складывающейся на актуальный момент ситуации.

В чем украинцам советуют держать деньги

В целом же, отметил Козырев, вложения стоит диверсифицировать в разные активы. В частности:

Валюту.

По его словам, оптимально держать в ней 30% сбережений.

При этом 50% средств Козырев советует вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью. В частности, депозиты, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), облигации известнейших украинских эмитентов.

Остальное – в доллар, евро и швейцарский франк. По словам Козырева, оптимальной пропорцией станет: до 50% вложить в доллар, до 40% – в евро, до 10% –в швейцарский франк.

Недвижимость и землю – 40%.

"Из этой суммы 80% я держал бы именно в жилой недвижимости. 20% – в земле или коммерческой недвижимости", – выразил мнение аналитик.

Фондовый рынок – 20%.

Золото или серебро – 5-7%.

Криптовалюты – до 3-5% криптовалюта.

"По желанию и с аппетитом к риску. Если желания рисковать нет, то эту часть средств я бы тоже вложил дополнительно в золото, как в актив-убежище", – резюмировал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, украинцы резко нарастили скупку безналичной иностранной валюты, прежде всего долларов и евро. За предыдущую неделю (2-8 июня) количество таких операций выросло в 2 раза – с 10 до 20 млн долларов в день (в эквиваленте).

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