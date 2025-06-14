Украинцам рассказали, в какой валюте лучше держать деньги: что происходит на рынке
Украинцы теряют интерес к доллару – а вот к евро тот растет. Тем не менее, в финансовых кругах считают, что делать ставку только на евро и его постоянное укрепление по отношению к другим ведущим мировым валютам, все же не стоит. А потому там советуют в ближайшее время денежную часть сбережений держать в разных валютах – в частности, гривне, долларе и евро.
Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: несмотря на то, что "свежая финансовая статистика" зафиксировала повышение интереса украинцев к евро, инвестировать все средства именно в єту валюту рискованно.
Причин же, по его словам, несколько. В частности:
- Экономика Евросоюза "все же остается на грани рецессии и стагнации".
- Усиливается экономическое неравенство между членами Евросоюза.
- "Локомотивы" экономики Европы – Германия и Франция – не могут вытягивать показатели всего блока.
- Сохраняется серьезная зависимость ЕС от цен на энергоносители.
- В условиях жесткой конкуренции за рынки сбыта на фоне сегментации мировых рынков сильное укрепление евро к доллару и другим основным мировым валютам "не устроит ни сам ЕЦБ, ни европейских производителей" – поскольку это снижает конкурентоспособность европейских товаров.
В связи с этим, отмечает финансист, на период до конца июля-начала августа денежную часть сбережений он рекомендует инвестировать в разные валюты. При этом Козырев выразил мнение, что, учитывая "напряженную геополитическую и военную обстановку в мире", украинцам следует:
- Пересматривать пропорции инвестиций ежемесячно.
- Вносить необходимые коррективы в зависимости от складывающейся на актуальный момент ситуации.
В чем украинцам советуют держать деньги
В целом же, отметил Козырев, вложения стоит диверсифицировать в разные активы. В частности:
- Валюту.
По его словам, оптимально держать в ней 30% сбережений.
При этом 50% средств Козырев советует вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью. В частности, депозиты, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), облигации известнейших украинских эмитентов.
Остальное – в доллар, евро и швейцарский франк. По словам Козырева, оптимальной пропорцией станет: до 50% вложить в доллар, до 40% – в евро, до 10% –в швейцарский франк.
- Недвижимость и землю – 40%.
"Из этой суммы 80% я держал бы именно в жилой недвижимости. 20% – в земле или коммерческой недвижимости", – выразил мнение аналитик.
- Фондовый рынок – 20%.
- Золото или серебро – 5-7%.
- Криптовалюты – до 3-5% криптовалюта.
"По желанию и с аппетитом к риску. Если желания рисковать нет, то эту часть средств я бы тоже вложил дополнительно в золото, как в актив-убежище", – резюмировал Козырев.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, украинцы резко нарастили скупку безналичной иностранной валюты, прежде всего долларов и евро. За предыдущую неделю (2-8 июня) количество таких операций выросло в 2 раза – с 10 до 20 млн долларов в день (в эквиваленте).
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