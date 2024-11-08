Украинцам рассказали о решении Зеленского по закону о дровах: будут ли тюремные сроки за заготовку топлива

Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать законопроект №9665 о штрафах и уголовном наказании за хранение дров. Таким образом, для украинцев не будут действовать ограничения их на заготовку.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Более того, отметил он, правительство намерено всячески помогать украинцам заготавливать дрова для отопления домов.

"Никаких ограничений на заготовку дров для людей нет и не будет! Законопроект по штрафам за хранение дров не будет подписан Президентом. Правительство будет всячески содействовать украинцам, которые заготавливают дрова для отопления своих домов зимой. Есть для этого соответствующая программа поддержки, которую реализуем вместе с партнерами", – сказал Шмыгаль.

Напомним: т.н. закон о дровах был принят принятый Верховной Радой 10 октября 2024 года. Его авторы – народные депутаты от фракции "Слуга народа" и другие, в частности Максим Павлюк и Сергей Ионушас, – уверяют, что документ ориентирован на борьбу с браконьерами и нелегальными пилорамами. Более того, по их словам, простые граждане, хранящие дрова для обогрева, не должны подпадать под действие закона. Однако формулировки текста оставляют сомнения в этом.

В частности, законопроект предусматривает серьезные наказания для лиц, хранящих, перевозящих или продающих древесину без документов. Так:

Если стоимость дров превышает 30 000 грн, их владелец может получить штраф от 34 000 до 51 000 грн или даже лишение свободы на срок до трех лет.

Если же сумма превышает 90 000 грн, предусмотрено еще более суровое наказание – от 170 000 до 425 000 грн штрафа или от 5 до 7 лет лишения свободы.

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В то же время, ранее в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили о намерении правительства обеспечить уязвимые группы населения на прифронтовых территориях топливной древесиной на зиму. В частности, речь идет о:

внутренне перемещенных лицах;

ветеранах войны;

пожилых людях;

лицах с инвалидностью;

многодетных семьях;

одиноких родителях;

приемных семьях;

безработных и малообеспеченны гражданах.

Как сообщал OBOZ.UA, сама же поддержка народными уголовной ответственности за хранение дров возмутила украинцев. Не все поняли, как именно будет проверяться легальность происхождения топлива, а некоторые подчеркивали, что в то же время в Украине продолжается вырубка лесов и экспорт древесины.

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