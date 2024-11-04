"Театр абсурда" и "просто геноцид": новые наказания за хранение дров возмутили украинцев

Украинцев возмутило предложение ввести в стране уголовную ответственность за хранение дров. Не все из них поняли, как именно будет проверяться легальность происхождения топлива, а некоторые подчеркивают, что в то же время в Украине продолжается вырубка лесов и экспорт древесины.

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OBOZ.UA ознакомился с комментариями своих читателей и собрал самые распространенные мнения по поводу предложенного нововведения. В частности, одна читательница назвала это решение абсурдным. Она считает, что у государства не хватит ресурса проверить количество дров у всех украинцев.

Другой пользователь, очевидно, не понял, кого именно будут штрафовать. Он считает, что нарушителями будут все, кто отапливает дома дровами.

Еще одна пользовательница также обеспокоилась судьбой украинских селян, поскольку далеко не все отапливают жилье газом. На самом же деле нардепы предлагают ввести ограничения для неучтенного хранения дров на сумму от 30 тыс. грн.

А вот другая читательница подчеркнула, что аргумент по борьбе с незаконной вырубкой леса (именно так нардепы объясняют необходимость бороться с дровознаготовкой) не воспринимается, пока в Украине продолжается экспорт древесины.

С ней согласилась еще одна подписчица. "Селянам руки будут выворачивать за лишние дрова. А Карпаты до сих пор уничтожают. И ничего, никто никого не наказывает", – жалуется она.

Так же считает другой читатель. "Как вагонами, эшелонами вырубают леса и везут это нормально, а рядовым гражданам надо замерзнуть зимой и сдохнуть?" – спрашивает он.

Украинка спрашивает, на каких началах будут действовать инспекторы по дровозаготовке. "Почему я должна пускать во двор неизвестно кого?" – задается вопросом женщина.

Упомянули украинцы и скандал с главами медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). "Руководителей МСЭКов государство не может наказать, потому что в законодательстве не учтено. А вот селянина, то на раз-два за вяз хвороста – вот где "верховенство права", нет слов!" – сетует пользователь.

Наш читатель также напомнил, что ни одного из глав МСЭК, которых поймали на коррупции, до сих пор не наказали. "Нужно быть главой МСЭК. Так и 30 млн грн, если украдешь, то вернут и скажут все ок", – уверен он.

Новое наказание за заготовку дров в Украине: подробности скандального законопроекта

10 октября 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №9665, который вносит изменения в Административный и Уголовный кодексы, усиливая ответственность за незаконное хранение древесины. Такой считается древесина, не имеющая документов, подтверждающих ее происхождение. В частности, он предусматривает следующие наказания:

если стоимость хранимой древесины превышает 30 тысяч гривен , владельцу грозит от 5 до 7 лет лишения свободы;

, владельцу грозит от 5 до 7 лет лишения свободы; если стоимость дров меньше 30 тысяч гривен, предусмотрена административная ответственность со штрафом от 34 тысяч гривен.

Авторами являются группа нардепов от фракции "Слуга народа", один представитель фракции "Доверие" и несколько внефракционных.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что для жителей прифронтовых территорий отменили штрафы за заготовку дров. Для бытовых нужд им разрешили собирать остатки, которые остаются после вырубки леса.

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