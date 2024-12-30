Украинцам рассказали, когда покупать облигации будет выгоднее всего: почему советуют инвестировать в этом время

В экспертной среде считают, что начало 2025 года может стать одним из самых оптимальных моментов для приобретения облигаций. Дело в том, что в дальнейшем можно ожидать снижения ставок – после возможного снижения учетной ставки НБУ.

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Об этом рассказал старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович. Он отметил, что в то же время ослабление курса гривни:

вряд ли будет "очень критическим и значительно больше доходности от депозитов";

вероятнее всего, будет меньше, чем доходность по гривневым облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"На сегодняшний день на рынке активно торгуется очень много облигаций. Из них 14 выпусков – это облигации, которые погашаются в следующем году. То есть, если вы хотите покупать короткие инструменты – это очень хороший выбор. Потому что можно найти для себя любую гривневую облигацию с погашением в любой месяц в течение года", – сказал Котович.

При этом он подчеркнул: единственным месяцем, во время которого, скорее всего, не будет осуществляться погашение облигаций, пока видится декабрь. Впрочем, Котович не исключает, что декабрьские облигации, размещенные в следующем году еще могут появиться – ведь, по его словам, ассортимент инструментов "будет еще более расширяться".

Каким будет курс доллара в 2025 году

В свою очередь, директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал OBOZ.UA, что в 2025 году средний курс доллара в Украине составит 45 грн. При этом к концу года он может вырасти до 48 грн.

"Я не думаю, что курс выйдет за пределы прописанные в бюджете. Может даже и не достигнет того уровня, но по крайней мере он будет максимально приближаться к тем цифрам. Среднегодовой курс по бюджету – 45 грн за доллар. Это значит, что начинать этот год мы будем на курсе 42 грн и выше. Заканчивать мы следующий год будем на курсе 47,5 грн, может, даже 48 грн. То есть планируйте свои инвестиции, свои накопления, исходя из понимания, что по всей вероятности именно в таком виде будут развиваться события на валютном рынке", – сказал Пендзин.

При этом он подчеркнул: в целом же никаких курсовых неожиданностей в следующем году ожидать не стоит. Ведь на сегодняшний момент единственным продавцом валюты в Украине выступает Национальный банк.

"То есть от его политики зависит по какому курсу и сколько он будет продавать. А если я единственный продавец и еще и регулятор того рынка, то как вы думаете, какая вероятность неожиданностей на этом рынке может быть? Никакая. Поэтому курс будет соответствовать заложенному государственный бюджет", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в банковском секторе ожидают, что на текущей неделе (30 декабря – 5 января) курс доллара в банках будет находиться в пределах 41,9-42,2 грн. Таким же он прогнозируется в обменниках.

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