Украинские банки приготовились менять курс доллара: сколько будет стоить после 1 января

В украинских банках ожидается ощутимое изменение курса наличного доллара. По прогнозу, в течение следующей недели (30 декабря – 5 января) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,9-42,2 грн. В то же время вечером 28 декабря банки покупают доллары в среднем по 41,75 грн, а продают по 42,3 грн. Таким образом, не исключается рост курса в покупке и снижение в продаже.

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Такие же процессы ожидаются в обменниках. По прогнозу банковского сектора, с понедельника курс у них будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках, – 41,9-42,2 грн. Вечером же 28 декабря они:

покупали валюту в среднем по 41,8 грн;

продавали – по 42,3 грн.

"В течение первых дней года ситуация на валютном рынке будет держаться занятых позиций по сдерживанию инфляции. А текущие изменения не повредят курсовой меняющейся стабильности", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Каким будет курс доллара в январе

В целом же в январе 2025 года, по его словам, украинцам не стоит опасаться сильных изменений на валютном рынке. Даже учитывая энергетические, военные, геополитические вызовы, которые стоят перед Украиной.

"Текущие курсовые изменения будут происходить в контексте режима управляемой гибкости. И не будут представлять угрозу рынку. Конечно, мы не исключаем, что в течение месяца возможны определенные курсовые движения: предполагаем, что в итоге официальный курс будет в пределах 42-42,3 грн/доллар (на 30 декабря НБУ обновил его до 41,94 грн. – Ред.). В то же время, не исключено, что за месяц официальный курс доллара может вырасти до 0,5-1%", – заверил Лесовой.

В то же время, отметил он, в январе наблюдается сезонное уменьшение активности на рынке – ведь бюджетные расходы сокращаются. Поэтому ожидается, что объем валютных интервенций "будет ниже, чем, например, в начале декабря".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, государственный ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют – в АТМ-Recycler. Она дает возможность провести обмен валюты – в т.ч., долларов – на наличные гривни в устройствах банка без дополнительных комиссий.

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