Курс доллара может существенно вырасти: украинцам рассказали, как рассчитывать сбережения

В экспертной среде ожидают, что в 2025 году средний курс доллара в Украине составит 45 грн. При этом к концу года он может вырасти до 48 грн. В связи с чем украинцам советуют планировать свои инвестиции и рассчитывать сбережения, учитывая возможное из существенное удорожание валюты.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он спрогнозировал, что в начале 2025 года официальный курс доллара преодолеет отметку в 42 грн. В то же время, на 30 декабря НБУ обновил его до 41,94 грн. Т.е., в ближайшие дни валюта может подорожать на 6 копеек и более.

"Я не думаю, что курс выйдет за пределы прописанные в бюджете. Может даже и не достигнет того уровня, но по крайней мере он будет максимально приближаться к тем цифрам. Среднегодовой курс по бюджету – 45 грн за доллар. Это значит, что начинать этот год мы будем на курсе 42 грн и выше. Заканчивать мы следующий год будем на курсе 47,5 грн, может, даже 48 грн. То есть планируйте свои инвестиции, свои накопления, исходя из понимания, что по всей вероятности именно в таком виде будут развиваться события на валютном рынке", – сказал Пендзин.

При этом он подчеркнул: в целом же никаких курсовых неожиданностей в следующем году ожидать не стоит. Ведь на сегодняшний момент единственным продавцом валюты в Украине выступает Национальный банк.

"То есть от его политики зависит по какому курсу и сколько он будет продавать. А если я единственный продавец и еще и регулятор того рынка, то как вы думаете, какая вероятность неожиданностей на этом рынке может быть? Никакая. Поэтому курс будет соответствовать заложенному государственный бюджет", – резюмировал эксперт.

Какой курс доллара выставили банки и обменники сегодня

В то же время, за выходные курс доллара в украинских обменниках ощутимо вырос. В полдень понедельника 30 декабря они выставили его на среднем уровне 41,84/42,36 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. дороже в покупке и на 14 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 27 декабря.

Подорожала наличная валюта и в банках. Там ее курс определили в средние 41,75/42,3 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. дороже как в покупке, так и в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 42,2-42,38 грн. Так:

ПриватБанк – 42,25 грн;

Ощадбанк – 42,3 грн;

Укрэксимбанк – 42,2 грн;

ПУМБ – 42,5 грн;

Райффайзен Банк – 42,38 грн;

Сенс Банк – 42,35 грн;

Универсал Банк – 42,2 грн;

Укрсиббанк – 42,3 грн;

Креди Агриколь Банк – 42,29 грн.

Покупают же они ее по 41,2-41,85 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,65 грн;

Ощадбанк – 41,75 грн;

Укрэксимбанк – 41,6 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Райффайзен Банк – 41,65 грн;

Сенс Банк – 41,85 грн;

Универсал Банк – 41,2 грн;

Укрсиббанк – 41,7 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,75 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Как сообщал OBOZ.UA,в то же время, украинские банки и обменники могут не принять некоторые купюры иностранных валют – в том числе доллары. Причем на законных основаниях – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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