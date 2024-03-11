Украинцам рассказали, как приготовить завтрак, обед и ужин на 40 грн: люди остались недовольны. Видео

В сети распространяется видео, как украинка приготовила 5 блюд на 1 человека на весь день – по системе "завтрак-обед-ужин" – за 40 грн. Среди приготовленного – суп с фрикадельками и рисом, гороховое пюре, куриная котлета и пр. Впрочем, не все оказались довольны таким подходом – распространяются и критические замечания касательно выбора продуктов, а также сомнения в питательности такого меню.

Видео с процессом покупки продуктов распространила пользователь Instagram bez_zaivyh_vytrat. При этом акцентируется: все продукты покупались на развес и поштучно.

"Мне удалось на 40 грн приготовить еду на целый день. Если нет времени, вы всегда можете приготовить гречки с мясом, нарезать овощей и помыть фруктов на следующий день. И супчик тот в баночку можно сварить и есть два раза: на обед и ужин", – отметила автор видео.

Как приготовить 5 блюд за 40 грн

На целый день автор видео приготовила 5 блюд. В частности, овсянку с бананами и печеньем. Для этого были куплены:

овсяные хлопья – 126 грамм на 2,63 грн;

банан – 110 грамм на 7,36 грн;

печенье на 1,5 грн (вес не указан).

Салат из моркови и яблока, для которого были куплены:

яблоко – 248 грамм на 5,18 грн;

морковь – 222 грамма на 2,86 грн;

грецкие орехи – однако автор видео утверждает, что они домашние, а потому на них денег потрачено не было.

Суп с фрикадельками и рисом, для которого были куплены:

рис на 50 коп. (вес не указан);

картофель – 266 грамм на 6,09 грн;

лук – 174 грамма на 2,87 грн;

куриный фарш – 106 грамм на 11 грн.

Гороховое пюре с сухарями, для которого были куплены:

горох на 2,5 грн (вес не указан);

хлеб для сухарей, утверждает авто, у нее и так был, а потому на него денег потрачено не было.

Гречка с куриной котлетой, для которого были куплены:

крупа гречневая – 82 грамма 1,87 грн;

вероятно, тот же фарш, что и для супа.

Довольны не все

Впрочем, такой подход к готовке вызвал недовольство среди украинцев. В частности, некоторые из пользователей Instagram утверждают, что питание подобным набором продуктов пагубно повлияет на здоровье.

Также пользователи сети обращают внимание на несбалансированность подобного меню. В частности, отсутствие белка.

Кроме того, люди интересуются, где автор видео взяла воду на суп. А также соль, растительное масло и зелень.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине началась Масленица. В 2024 году на покупку всех продуктов для блинов придется потратить больше 200 грн. Однако приготовление порции обойдется гораздо дешевле.

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