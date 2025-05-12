Прогноз по яйцам сбывается: сколько в Украине стоит десяток

В Украине заметно подешевели нефасованные куриные яйца категории С1. Вечером 11 мая крупные сети супермаркетов продавали их в среднем по 5,27 грн/штука (52,7 грн/десяток), что сразу на 0,98 грн/штука (9,8 грн/десяток) дешевле, чем в начале месяца. При этом удешевление было ожидаемым – в экспертной среде прогнозировали, что после Пасхи (20 апреля) стоимость продукта пойдет вниз.

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В целом же, согласно мониторингу OBOZ.UA, в отдельных сетях такие яйца можно было купить по 4,1-6,49 грн/штука (48,1-62 грн/десяток, месяцем ранее было 57-79 грн). В частности:

в Auchan – 4,1 грн/шт. (41 грн/десяток);

в Novus – 4,29 грн/шт. (42,9 грн/десяток);

в "МегаМаркет" – 6,2 грн/шт. (62 грн/десяток);

в "ЭКОмаркет" – 4,29 грн/шт. (47,29 грн/десяток, акционная цена).

В то же время, в экспертной среде ожидали удешевление яиц. Как объясняли в Ukrainian Agribusiness Club, это должно было стать результатом снижения спроса после предпасхального ажиотажа.

Кроме того, подчеркивалось, на стоимость продукта повлияет и увеличение его предложения. Ведь на рынок должна выйти продукция из частных хозяйств.

"Уже в мае, после праздников, предложение яиц на рынке увеличится за счет продукции из хозяйств населения. Что в свою очередь приведет к снижению цен на прилавках", – отмечали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине ощутимо снизили цены на картофель. Ныне производители отпускают его в среднем по 15-24 грн/кг, что на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Причиной удешевления является снижение спроса – при чем как у оптовых компаний, так и со стороны розничных сетей.

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