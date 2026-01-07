Украинцам проведут индексацию пенсий: кому поднимут на 1000 грн

В Украине по предварительным расчетам во время индексации пенсий в марте 2026-го повышение на 1000 грн могут получить те, кто сейчас получает выплату в размере 6 849,3 грн. При том точные размеры будут известны лишь в конце февраля 2026-го.

Об этом говорится в расчетах OBOZ.UA. Так, согласно предварительным расчетам, индексация может быть на уровне 14,6%. Ситуация с размерами пенсий в Украине только ухудшается. Абсолютное большинство украинцев на заслуженном отдыхе получает пенсию, которой не хватает даже на базовые потребности (потребительскую корзину).

Однако для большинства пенсионеров именно мартовская индексация может стать едва ли не единственным существенным перерасчетом выплаты. Сейчас спрогнозировать ее возможный размер трудно. Во время индексации "голый" размер пенсии повышают на определенный процент. Этот процент – половина от суммы прошлогодней инфляции и средней динамики роста зарплат за последние три года .

В правительстве не спешат с прогнозами по индексации (и не зря). Однако уже сейчас можно примерно рассчитать, на какое повышение стоит рассчитывать. Итак, Национальный банк прогнозирует инфляцию в 2025-м на уровне 9,2%. Динамика заработных плат, учитывая прогноз НБУ, за последние три года может составить около 20%.

Таким образом, уровень индексации может быть 14,6%. Предыдущие расчеты OBOZ.UA предусматривали индексацию в 15,4%. Те оценки были сделаны, учитывая предыдущие прогнозы по динамике инфляции и роста зарплат. При этом стоит отметить, что точная цифра будет известна только в феврале 2026-го, ведь именно тогда появятся статистические данные. Пока что можно говорить, что примерный уровень индексации в следующем году может быть на уровне от 14,6% до 15,4%.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать приблизительный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При том, если эта сумма мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

