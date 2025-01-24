Украинцам продавали фальшивые документы за 8000 гривен: по какой схеме работали дельцы

В Винницкой области преступная группа изготавливала поддельные документы государственного образца с использованием официальных голографических защитных элементов, стоимость фальшивого документа зависела от его типа и составляла от 8000 гривен до 2000 евро.

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Как сообщили в Офисе генерального прокурора, во время обысков правоохранители обнаружили поддельные водительские удостоверения, участников боевых действий, сотрудников государственных структур, в частности правоохранительных органов, технические паспорта на авто, медицинские справки и т.д.

удостоверение сотрудника правоохранительного органа – 1400 долларов ;

; водительское удостоверение – 8500 грн ;

; загранпаспорт – 2000 евро.

Злоумышленники находили заказчиков через объявления в социальных сетях, средства за работу получали на банковские карточки, а готовый товар отправляли курьерами на почтоматы.

По данным Бюро экономической безопасности, в настоящее время задержаны 4 человека, которым сообщено о подозрении. 358 Уголовного кодекса Украины.

Также OBOZ.UA сообщал о задержании в Черновицкой области бывшего сотрудника милиции, который также производил и продавал поддельные документы строгой отчетности с голографическими защитными элементами – в частности водительские и пенсионные удостоверения. За это он получил 5 лет тюрьмы с испытательным сроком 1 год.

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