Украинцам придется заплатить налог за "роскошные" авто: правила и суммы на 2025 год

В 2025 году владельцы дорогих авто должны оплатить 25 тысяч гривен транспортного налога, если их автомобиль младше 5 лет и стоит более 3 миллионов гривен. В список налогооблагаемых попали модели Aston Martin, Bentley, BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover, Lexus, Toyota и другие.

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Об этом пишет Министерство экономики Украины. Список моделей ежегодно обновляется, в 2025 году под налогообложение попали автомобили следующих марок:

Aston Martin;

Audi;

Bentley;

BMW;

Hymer-Mercedes;

Ineos;

Jaguar;

Lamborghini;

Land Rover;

Lexus;

Maserati;

Mercedes-AMG;

Mercedes-Benz;

Mercedes-Maybach;

Porsche;

Rolls-Royce;

Тойота.

В список входят модели, которые отвечают двум основным критериям. А именно:

средняя рыночная стоимость превышает 3 миллиона гривен (эквивалент 375 минимальных заработных плат);

(эквивалент 375 минимальных заработных плат); возраст авто – не больше 5 лет с момента выпуска.

Если ваша машина подпадает под эти критерии, вам придется уплатить 25 тысяч гривен транспортного налога. Транспортный налог – это разновидность налога на имущество, аналогичная налогу на недвижимость.

Он установлен Налоговым кодексом Украины и является местным налогом, то есть поступает в бюджет того общества, где зарегистрирован владелец авто. Кто должен платить налог:

физические лица – владельцы автомобилей, получающих уведомления от налоговой службы;

– владельцы автомобилей, получающих уведомления от налоговой службы; юридические лица – рассчитывают и уплачивают налог без помощи других.

Физические лица уплачивают налог ежегодно в течение 60 дней после получения уведомления от налоговой. Однако, юридические лица уплачивают ежеквартально авансовыми платежами. Сумма налога не зависит от стоимости авто и является фиксированной – 25 000 гривен в год за каждый автомобиль. Чтобы проверить, нужно ли вам уплачивать транспортный налог, необходимо:

определить рыночную стоимость вашего автомобиля;

вашего автомобиля; проверить его возраст – он должен быть не старше 5 лет.

Сделать это можно на сайте Министерства экономики, которое ежегодно публикует полный список налогооблагаемых автомобилей. Введите марку, модель и год выпуска автомобиля – система автоматически рассчитает его среднюю рыночную стоимость. К примеру, если ваш автомобиль Dodge RAM 1500 выпущен в 2022 году, а его средняя рыночная стоимость превышает 3 миллиона гривен, он подпадает под налогообложение:

не имеет значения фактическая цена покупки авто, даже если вы приобрели его дешевле, учитывается среднерыночная стоимость , которую рассчитывает государство;

, которую рассчитывает государство; учитывается год выпуска, а не дата первой регистрации или начала эксплуатации.

Как платить налог и что будет за неуплату

для физических лиц:

налоговая служба направляет уведомления-решения об уплате;

об уплате; у вас есть 60 дней , чтобы внести полную сумму налога;

, чтобы внести полную сумму налога; уплатить можно через банки, платежные сервисы или налоговую электронную систему .

. для юридических лиц:

они самостоятельно рассчитывают сумму налога и уплачивают ее квартальными платежами до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Что будет, если не уплатить налог в срок

штрафы :

: до 30 дней просрочки – 10% от суммы налога (2500 грн);

– (2500 грн); свыше 30 дней – 20% от суммы налога (5000 грн);

– (5000 грн); начисление пени за каждый день просрочки;

за каждый день просрочки; блокировка активов при большой задолженности.

Можно ли избежать уплаты налога

если автомобиль достиг 5-летнего возраста за год, налог уплачивается только за месяцы до этой даты;

если автомобиль угнали , владелец освобождается от налога со следующего месяца после подачи заявления в полицию;

, владелец освобождается от налога после подачи заявления в полицию; если автомобиль был продан, налог уплачивает тот, кто владел им на 1 января отчетного года.

Транспортный налог в Украине действует с 2015 года. Главное изменение, которое происходило с годами – это увеличение порога стоимости авто из-за роста минимальной зарплаты.

в 2023 году под налог попадали авто дороже 2,5 млн грн;

под налог попадали авто дороже в 2024 году – 2,8 млн грн;

– в 2025 году, из-за повышения "минималки" до 8 000 грн, порог составляет 3 миллиона гривен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы в 2024 году чаще всего интересовались новыми авто премиум-сегментами, в частности моделями стоимостью свыше $50 000, которые составляли 21,8% запросов. Впрочем, среди лидеров реальных продаж оказались Toyota RAV4, Volkswagen Touareg и Renault Duster, которые стоят от $25 000 до $36 000.

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