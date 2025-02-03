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Украинцам придется заплатить налог за "роскошные" авто: правила и суммы на 2025 год

Дарина Герцева
Личные финансы
3 минуты
2,7 т.
С каких машин придется уплатить 'налог на роскошь' в этом году

В 2025 году владельцы дорогих авто должны оплатить 25 тысяч гривен транспортного налога, если их автомобиль младше 5 лет и стоит более 3 миллионов гривен. В список налогооблагаемых попали модели Aston Martin, Bentley, BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover, Lexus, Toyota и другие.

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Об этом пишет Министерство экономики Украины. Список моделей ежегодно обновляется, в 2025 году под налогообложение попали автомобили следующих марок:

  • Aston Martin;
  • Audi;
  • Bentley;
  • BMW;
  • Hymer-Mercedes;
  • Ineos;
  • Jaguar;
  • Lamborghini;
  • Land Rover;
  • Lexus;
  • Maserati;
  • Mercedes-AMG;
  • Mercedes-Benz;
  • Mercedes-Maybach;
  • Porsche;
  • Rolls-Royce;
  • Тойота.

В список входят модели, которые отвечают двум основным критериям. А именно:

  • средняя рыночная стоимость превышает 3 миллиона гривен (эквивалент 375 минимальных заработных плат);
  • возраст авто – не больше 5 лет с момента выпуска.

Если ваша машина подпадает под эти критерии, вам придется уплатить 25 тысяч гривен транспортного налога. Транспортный налог – это разновидность налога на имущество, аналогичная налогу на недвижимость.

Он установлен Налоговым кодексом Украины и является местным налогом, то есть поступает в бюджет того общества, где зарегистрирован владелец авто. Кто должен платить налог:

  • физические лица – владельцы автомобилей, получающих уведомления от налоговой службы;
  • юридические лица – рассчитывают и уплачивают налог без помощи других.

Физические лица уплачивают налог ежегодно в течение 60 дней после получения уведомления от налоговой. Однако, юридические лица уплачивают ежеквартально авансовыми платежами. Сумма налога не зависит от стоимости авто и является фиксированной – 25 000 гривен в год за каждый автомобиль. Чтобы проверить, нужно ли вам уплачивать транспортный налог, необходимо:

  • определить рыночную стоимость вашего автомобиля;
  • проверить его возраст – он должен быть не старше 5 лет.

Сделать это можно на сайте Министерства экономики, которое ежегодно публикует полный список налогооблагаемых автомобилей. Введите марку, модель и год выпуска автомобиля – система автоматически рассчитает его среднюю рыночную стоимость. К примеру, если ваш автомобиль Dodge RAM 1500 выпущен в 2022 году, а его средняя рыночная стоимость превышает 3 миллиона гривен, он подпадает под налогообложение:

  • не имеет значения фактическая цена покупки авто, даже если вы приобрели его дешевле, учитывается среднерыночная стоимость, которую рассчитывает государство;
  • учитывается год выпуска, а не дата первой регистрации или начала эксплуатации.

Как платить налог и что будет за неуплату

  • для физических лиц:
  • налоговая служба направляет уведомления-решения об уплате;
  • у вас есть 60 дней, чтобы внести полную сумму налога;
  • уплатить можно через банки, платежные сервисы или налоговую электронную систему.
  • для юридических лиц:
  • они самостоятельно рассчитывают сумму налога и уплачивают ее квартальными платежами до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Что будет, если не уплатить налог в срок

  • штрафы :
  • до 30 дней просрочки10% от суммы налога (2500 грн);
  • свыше 30 дней20% от суммы налога (5000 грн);
  • начисление пени за каждый день просрочки;
  • блокировка активов при большой задолженности.

Можно ли избежать уплаты налога

  • если автомобиль достиг 5-летнего возраста за год, налог уплачивается только за месяцы до этой даты;
  • если автомобиль угнали, владелец освобождается от налога со следующего месяца после подачи заявления в полицию;
  • если автомобиль был продан, налог уплачивает тот, кто владел им на 1 января отчетного года.

Транспортный налог в Украине действует с 2015 года. Главное изменение, которое происходило с годами – это увеличение порога стоимости авто из-за роста минимальной зарплаты.

  • в 2023 году под налог попадали авто дороже 2,5 млн грн;
  • в 2024 году2,8 млн грн;
  • в 2025 году, из-за повышения "минималки" до 8 000 грн, порог составляет 3 миллиона гривен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы в 2024 году чаще всего интересовались новыми авто премиум-сегментами, в частности моделями стоимостью свыше $50 000, которые составляли 21,8% запросов. Впрочем, среди лидеров реальных продаж оказались Toyota RAV4, Volkswagen Touareg и Renault Duster, которые стоят от $25 000 до $36 000.

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