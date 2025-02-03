Украинцам придется заплатить налог за "роскошные" авто: правила и суммы на 2025 год
В 2025 году владельцы дорогих авто должны оплатить 25 тысяч гривен транспортного налога, если их автомобиль младше 5 лет и стоит более 3 миллионов гривен. В список налогооблагаемых попали модели Aston Martin, Bentley, BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover, Lexus, Toyota и другие.
Об этом пишет Министерство экономики Украины. Список моделей ежегодно обновляется, в 2025 году под налогообложение попали автомобили следующих марок:
- Aston Martin;
- Audi;
- Bentley;
- BMW;
- Hymer-Mercedes;
- Ineos;
- Jaguar;
- Lamborghini;
- Land Rover;
- Lexus;
- Maserati;
- Mercedes-AMG;
- Mercedes-Benz;
- Mercedes-Maybach;
- Porsche;
- Rolls-Royce;
- Тойота.
В список входят модели, которые отвечают двум основным критериям. А именно:
- средняя рыночная стоимость превышает 3 миллиона гривен (эквивалент 375 минимальных заработных плат);
- возраст авто – не больше 5 лет с момента выпуска.
Если ваша машина подпадает под эти критерии, вам придется уплатить 25 тысяч гривен транспортного налога. Транспортный налог – это разновидность налога на имущество, аналогичная налогу на недвижимость.
Он установлен Налоговым кодексом Украины и является местным налогом, то есть поступает в бюджет того общества, где зарегистрирован владелец авто. Кто должен платить налог:
- физические лица – владельцы автомобилей, получающих уведомления от налоговой службы;
- юридические лица – рассчитывают и уплачивают налог без помощи других.
Физические лица уплачивают налог ежегодно в течение 60 дней после получения уведомления от налоговой. Однако, юридические лица уплачивают ежеквартально авансовыми платежами. Сумма налога не зависит от стоимости авто и является фиксированной – 25 000 гривен в год за каждый автомобиль. Чтобы проверить, нужно ли вам уплачивать транспортный налог, необходимо:
- определить рыночную стоимость вашего автомобиля;
- проверить его возраст – он должен быть не старше 5 лет.
Сделать это можно на сайте Министерства экономики, которое ежегодно публикует полный список налогооблагаемых автомобилей. Введите марку, модель и год выпуска автомобиля – система автоматически рассчитает его среднюю рыночную стоимость. К примеру, если ваш автомобиль Dodge RAM 1500 выпущен в 2022 году, а его средняя рыночная стоимость превышает 3 миллиона гривен, он подпадает под налогообложение:
- не имеет значения фактическая цена покупки авто, даже если вы приобрели его дешевле, учитывается среднерыночная стоимость, которую рассчитывает государство;
- учитывается год выпуска, а не дата первой регистрации или начала эксплуатации.
Как платить налог и что будет за неуплату
- для физических лиц:
- налоговая служба направляет уведомления-решения об уплате;
- у вас есть 60 дней, чтобы внести полную сумму налога;
- уплатить можно через банки, платежные сервисы или налоговую электронную систему.
- для юридических лиц:
- они самостоятельно рассчитывают сумму налога и уплачивают ее квартальными платежами до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Что будет, если не уплатить налог в срок
- штрафы :
- до 30 дней просрочки – 10% от суммы налога (2500 грн);
- свыше 30 дней – 20% от суммы налога (5000 грн);
- начисление пени за каждый день просрочки;
- блокировка активов при большой задолженности.
Можно ли избежать уплаты налога
- если автомобиль достиг 5-летнего возраста за год, налог уплачивается только за месяцы до этой даты;
- если автомобиль угнали, владелец освобождается от налога со следующего месяца после подачи заявления в полицию;
- если автомобиль был продан, налог уплачивает тот, кто владел им на 1 января отчетного года.
Транспортный налог в Украине действует с 2015 года. Главное изменение, которое происходило с годами – это увеличение порога стоимости авто из-за роста минимальной зарплаты.
- в 2023 году под налог попадали авто дороже 2,5 млн грн;
- в 2024 году – 2,8 млн грн;
- в 2025 году, из-за повышения "минималки" до 8 000 грн, порог составляет 3 миллиона гривен.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы в 2024 году чаще всего интересовались новыми авто премиум-сегментами, в частности моделями стоимостью свыше $50 000, которые составляли 21,8% запросов. Впрочем, среди лидеров реальных продаж оказались Toyota RAV4, Volkswagen Touareg и Renault Duster, которые стоят от $25 000 до $36 000.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!