Украинцы массово ищут самые дорогие авто: названы популярные марки новых машин

Украинцы в 2024 году чаще всего интересовались новыми авто премиум-сегментами, в частности моделями стоимостью свыше $50 000, которые составляли 21,8% запросов. Среди лидеров поисков стали Toyota RAV4, Volkswagen Touareg и Renault Duster, которые стоят от 36 000 до 25 000 долларов.

Видео дня

Об этом пишет Минфин, ссылаясь на статистику одного из профильных маркетплейсов. Это свидетельствует о том, что, несмотря на экономические вызовы, в стране остается спрос на качественные транспортные средства, предлагающие современные технологии, комфорт и безопасность.

Авто стоимостью более $50 000 выбирают не только как средство передвижения, но и как показатель статуса. Самые популярные модели этого сегмента:

Toyota RAV4 – лидер по продажам среди новых авто;

– лидер по продажам среди новых авто; Volkswagen Touareg – наиболее часто предлагаемая модель в этом классе;

– наиболее часто предлагаемая модель в этом классе; Renault Duster, KIA Sportage – также вошли в список самых разыскиваемых моделей.

Второе место по популярности занимают автомобили в сегменте $25 000–$35 000. Это модели, объединяющие доступность, высокий уровень оснащения и современный дизайн.

Автомобили этой категории обычно предлагают бензиновые и дизельные двигатели, которые остаются основными типами топлива в Украине. По данным исследования, бензиновые модели занимают 52,3% поисковых запросов среди новых авто, а дизельные – 26,4%. Гибриды и электромобили тоже постепенно набирают популярность, занимая 12,6% и 8,6% соответственно.

Повышенный интерес к автомобилям премиум-класса демонстрирует изменения в автомобильных предпочтениях украинцев. Главными факторами выбора являются надежность, экономичность и комфорт. Также наблюдается постепенный рост спроса на гибридные и электрические автомобили, что свидетельствует о готовности потребителей переходить на экологически более чистые технологии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, жители Украины незначительно снизили покупку новых автомобилей с бензиновыми двигателями. В 2024 году таких машин было приобретено более 27,9 тысяч. штук, что на 24% меньше, чем в 2023 году. Самой же популярной стала модель MAZDA CX5.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!