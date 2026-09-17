Украинцам поставили жесткое условие для получения "зимней поддержки": что нужно для того, чтобы выдали 19 400 грн
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Заявление на получение выплаты в 19 400 грн в рамках программы "Зимняя поддержка" необходимо подать лично. Такое жесткое условие поставлено, в частности, для того, чтобы государство могло идентифицировать претендента на получение денег.
Об этом сообщил министр соцполитики Денис Улютин. Он отметил: также подавать заявление лично нужно для того, чтобы самостоятельно определить канал, по которому будет производиться выплата.
Кроме того, акцентироал Улютин, заявление можно подать только офлайн – т.е., возможность сделать это через специальный сайт или приложение отсутствует. Принять же документ могут в:
- органах местного самоуправления;
- ЦНАПах;
- отделениях Пенсионного фонда Украины;
- другие органах, список которых расположен по ссылке.
Кто может получить 19 400 грн
Право на помощь имеет домохозяйство из прифронтовой громады, если в его составе есть хотя бы один человек, который относится к определенным категориям. В частности, речь идет о семьях, в которых есть:
- человек, получающий пенсию по инвалидности;
- получатель жилищной субсидии на коммунальные услуги или приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива;
- одинокий нетрудоспособный пенсионер;
- получатель помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц;
- одинокая мать, получающая соответствующую помощь;
- ребенок, на которого назначена помощь при рождении;
- многодетная семья, получающая помощь на детей;
- человек с инвалидностью с детства или ребенок с инвалидностью;
- лицо, не имеющее права на пенсию, или человек с инвалидностью, получающий государственную социальную помощь;
- получатель государственной социальной помощи по уходу;
- семья с ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительского попечения, в детском доме семейного типа или приемной семье;
- семья патронатного воспитателя.
Отдельно предусмотрена возможность получить помощь для людей, которые на момент обращения не получают соответствующую социальную выплату. Это касается лиц с установленной инвалидностью, многодетных семей и одиноких нетрудоспособных людей пенсионного возраста. Их статус необходимо подтвердить документами.
На дату подачи заявления человек должен фактически проживать в одной из громад, включенных в соответствующий перечень. Эта территория не должна быть временно оккупированной.
Помощь назначается один раз на домохозяйство, независимо от количества его членов и количества категорий, которым соответствуют жители. То есть если в одной семье одновременно есть, например, человек с инвалидностью, ВПЛ и многодетная семья, это не означает, что семья получит три выплаты. Общая сумма составит 19 400 грн.
На что можно потратить выплату
В то же время, отметили в самом Минсоце, в этом году выплату можно тратить по своему усмотрению. В частности, рассказали там, на:
- топливо;
- теплые вещи;
- одеяла;
- павербанки;
- оплату коммунальных услуг;
- другие необходимые вещи.
Как сообщал OBOZ.UA, часть украинцев может получать компенсацию за аренду жилья. Сумма составляет от 3 328 до 6 656 грн в месяц в зависимости от населенного пункта.
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