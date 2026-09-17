Украинцам поставили жесткое условие для получения "зимней поддержки": что нужно для того, чтобы выдали 19 400 грн

Заявление на получение выплаты в 19 400 грн в рамках программы "Зимняя поддержка" необходимо подать лично. Такое жесткое условие поставлено, в частности, для того, чтобы государство могло идентифицировать претендента на получение денег.

Видео дня

Об этом сообщил министр соцполитики Денис Улютин. Он отметил: также подавать заявление лично нужно для того, чтобы самостоятельно определить канал, по которому будет производиться выплата.

Кроме того, акцентироал Улютин, заявление можно подать только офлайн – т.е., возможность сделать это через специальный сайт или приложение отсутствует. Принять же документ могут в:

органах местного самоуправления;

ЦНАПах;

отделениях Пенсионного фонда Украины;

другие органах, список которых расположен по ссылке.

Кто может получить 19 400 грн

Право на помощь имеет домохозяйство из прифронтовой громады, если в его составе есть хотя бы один человек, который относится к определенным категориям. В частности, речь идет о семьях, в которых есть:

человек, получающий пенсию по инвалидности;

получатель жилищной субсидии на коммунальные услуги или приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива;

одинокий нетрудоспособный пенсионер;

получатель помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц;

одинокая мать, получающая соответствующую помощь;

ребенок, на которого назначена помощь при рождении;

многодетная семья, получающая помощь на детей;

человек с инвалидностью с детства или ребенок с инвалидностью;

лицо, не имеющее права на пенсию, или человек с инвалидностью, получающий государственную социальную помощь;

получатель государственной социальной помощи по уходу;

семья с ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительского попечения, в детском доме семейного типа или приемной семье;

семья патронатного воспитателя.

Отдельно предусмотрена возможность получить помощь для людей, которые на момент обращения не получают соответствующую социальную выплату. Это касается лиц с установленной инвалидностью, многодетных семей и одиноких нетрудоспособных людей пенсионного возраста. Их статус необходимо подтвердить документами.

На дату подачи заявления человек должен фактически проживать в одной из громад, включенных в соответствующий перечень. Эта территория не должна быть временно оккупированной.

Помощь назначается один раз на домохозяйство, независимо от количества его членов и количества категорий, которым соответствуют жители. То есть если в одной семье одновременно есть, например, человек с инвалидностью, ВПЛ и многодетная семья, это не означает, что семья получит три выплаты. Общая сумма составит 19 400 грн.

На что можно потратить выплату

В то же время, отметили в самом Минсоце, в этом году выплату можно тратить по своему усмотрению. В частности, рассказали там, на:

топливо;

теплые вещи;

одеяла;

павербанки;

оплату коммунальных услуг;

другие необходимые вещи.

Как сообщал OBOZ.UA, часть украинцев может получать компенсацию за аренду жилья. Сумма составляет от 3 328 до 6 656 грн в месяц в зависимости от населенного пункта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!