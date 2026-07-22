Украинцам показали новые размеры пенсий: сколько выплачивают ежемесячно

В Украине, по последним официальным данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), средняя пенсия в стране достигла отметки 7 272,68 грн. Если сравнивать с апрельскими показателями (тогда средняя выплата составляла 7 243,49 грн), прирост оказался чисто символическим – всего около 29 гривен.

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Об этом говорится в данных, которыми располагает OBOZ.UA. Такой незначительный микророст объясняется не плановыми индексациями, а чисто статистическим эффектом: новые пенсии, которые назначаются гражданам при выходе на заслуженный отдых сейчас, обычно немного выше тех, что были выплачены ранее из-за изменения расчетной базы зарплат.

На фоне сдержанной общей динамики поражает контраст с выплатами отдельных категорий. Например, средняя пенсия судьи за этот же период выросла ещё больше — с 114 163,60 грн до 114 371,60 грн.

Градация доходов: как распределились пенсионеры по уровням доходов Если разбить всех украинских пенсионеров на группы в зависимости от ежемесячного пособия, становится очевидным: самый многочисленный слой населения по-прежнему вынужден жить на грани выживания.

Самый массовый сегмент (до 5 000 грн)

Большая часть украинцев получает выплаты, которые едва покрывают базовые потребности и коммунальные услуги. Вместе эти две категории составляют более 41 % всех пенсионеров страны (более 4,1 миллиона человек):

от 3 001 до 4 000 грн: 2 398 705 человек (средняя выплата — 3 581,58 грн);

от 4 001 до 5 000 грн: 1 719 253 человека (средняя выплата — 4 525,91 грн).

Средний сегмент (от 5 001 до 10 000 грн)

В этой категории находится относительно умеренное количество граждан с трудовым стажем выше среднего или более высокой официальной заработной платой в прошлом:

5 001 – 6 000 грн: 1 487 429 человек (средняя выплата – 5 378,23 грн);

6 001 – 7 000 грн: 827 131 человек (средняя – 6 450,87 грн);

7 001 – 8 000 грн: 566 649 человек (средняя – 7 475,07 грн);

8 001 – 9 000 грн: 426 819 человек (средняя – 8 476,89 грн);

9 001 – 10 000 грн: 335 127 человек (средняя – 9 469,24 грн).

"Элитные" спецпенсии (свыше 30 000 грн)

Выплаты такого уровня получает узкий и привилегированный круг лиц – всего 29 530 граждан по всей стране. Однако средний размер пенсии в этой группе впечатляет и составляет 47 842,87 грн, что почти в 7 раз превышает средний показатель по Украине.

Как рассчитать и увеличить собственную пенсию?

Каждый украинец может заранее узнать ориентировочный размер своих будущих выплат с помощью инструмента "Пенсионный калькулятор" на официальном портале электронных услуг ПФУ.

Если рассчитанная сумма окажется недостаточной, существует несколько законных способов повлиять на итоговый размер выплаты:

Добровольные страховые взносы: возможность докупать страховой стаж или уплачивать дополнительные взносы за себя или третьих лиц.

возможность докупать страховой стаж или уплачивать дополнительные взносы за себя или третьих лиц. Официальное трудоустройство: выплата "белой" зарплаты напрямую повышает индивидуальный коэффициент заработка.

выплата "белой" зарплаты напрямую повышает индивидуальный коэффициент заработка. Отсрочка выхода на пенсию: если оформить выплаты позже 60 лет, размер пенсии автоматически увеличивается (на 0,5% за каждый полный месяц отсрочки до 5 лет и на 0,75% — если отсрочка составляет более 5 лет).

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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