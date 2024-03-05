Украинцам подсовывают технический спирт вместо водки и других напитков: как распознать подделку алкоголя

В Украине только за последний год обнаружили и изъяли почти 600 тонн спирта и поддельных алкогольных напитков ориентировочной стоимостью 830 млн грн. Технический спирт и другие примеси добавляют к этиловому спирту и пытаются продать под видом продукции известных мировых продуктов.

Эксперты настоятельно советуют украинцам не покупать продукцию у неизвестных продавцов, а также обращать внимание на упаковку и способы защиты от подделки, которые отмечают производители на этикетке товара. Также каждый покупатель имеет право потребовать документы, подтверждающие качество и происхождение товара, сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"Производитель пытается защитить свою продукцию. Он наносит определенную информацию на этикетку на лицевой стороне бутылки и контрэктикетку. Если внимательный потребитель, покупая продукцию, читает, то здесь есть информация, что бутылка содержит уникальную защиту. Так, дата разлива указана на крышке и на горлышке бутылки – цифры должны не только совпадать, но и быть расположены одна под другой", – рассказала ведущий эксперт отдела материалов, веществ и изделий Киевского института судебных экспертиз Людмила Ковальчук.

По ее словам, часто на исследования поступает алкоголь в тетрапаках, а не в бутылках. Такая продукция подделывается довольно часто.

"Много на исследование приходит продукции в тетрапаках, где обозначены известные бренды напитков. Но, кроме названия, ничего общего с этими напитками у них нет", – добавила Ковальчук.

По ее словам, больше всего вредят здоровью примеси, сопутствующие этиловому спирту. В больших концентрациях они могут привести к летальному исходу.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в одном из районов Одессы обнаружили подпольное производство алкогольных напитков. Организатор "разлива" делал на основе спирта напиток, который продавал под видом брендированных водки, коньяка или виски.

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