Украинцам пересчитают все пенсии: после реформы они будут состоять из двух частей

В Украине подготовили пенсионную реформу, покамест ее не реализовали, однако детали уже разработаны. В результате проведения реформы пенсия будет состоять из двух частей, одна из которых будет зависеть от заработанных баллов. Баллы посчитают в зависимости от стажа и зарплаты.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В 2025 году в Бюджетной резолюции не предусмотрели увеличения минимальной пенсии. Это может привести к тому, что все украинцы, у которых маленькие зарплаты или небольшой стаж, рискуют стать еще беднее. При этом ожидается проведение ежегодной индексации (ее размер зависит от темпов роста зарплат и инфляции). Вместе с тем не стали отменять и возрастные доплаты.

А вот по поводу системного решения положительных новостей нет. Как стало известно OBOZ.UA, пенсионную реформу, которая должна улучшить условия для "старых" пенсионеров, пока держат на паузе: на ее проведение нет ни политической воли, ни согласия партнеров.

В то же время из-за необходимости экономить бюджетные средства пытаются урезать доходы тех, кто уже находится за чертой бедности. Для украинцев старше 80 лет есть доплата в размере 570 грн, но этих средств недостаточно, чтобы компенсировать устаревание выплат.

Собеседники OBOZ.UA в правительстве анонимно раскрыли несколько деталей по поводу того, какой будет модель будущей пенсионной системы в Украине. В Минсоци же пока от комментариев воздерживаются. Итак, пенсии украинцев после расчета по новой модели будут состоять из двух частей:

социальной (базовой) части + индивидуальной (персональной) части

Первая часть для всех будет одинаковой, вторая будет зависеть от стажа и зарплаты. В действующей пенсии есть схожий показатель – коэффициент оценки заработка. Однако в просчитываемой модели балл используют не просто для того, чтобы в зависимости от его размера уменьшить или увеличить среднюю за три года зарплату. Каждому баллу хотят дать денежную оценку.

К примеру, в Литве, опыт которой изучают в украинском правительстве, в прошлом году каждый пенсионный балл стоил 5,7 евро. То есть за 35 лет стажа со средней зарплатой размер "индивидуальной" пенсии составлял 199,5 евро.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине действующая пенсионная система приводит к быстрому устареванию пенсий. В результате украинцы, выполнившие одинаковые условия (например, имели одинаковые зарплаты и стаж), но вышедшие на заслуженный отдых в разное время, имеют разные выплаты.

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