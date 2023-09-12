Украинцам пересчитают пенсии, зарплаты и налоги: известны новые цифры, которые коснутся всех

В Украине подходит к концу процесс разработки бюджета на 2024-й. Минфин уже определил, какими будут макроэкономические показатели, а также социальные стандарты на следующий год. Главная проблема – глубокий дефицит, который возможно покрыть только за счет международной поддержки, и гарантий такой поддержки на данный момент нет.

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О том, каким будет бюджет Украины и что о нем стоит знать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Каким будет бюджет: ВВП, инфляция и зарплаты

В Украине проживают 34,5 млн человек, отмечают в Минфине. Посчитать бюджет без понимания количества населения практически невозможно. От количества населения можно рассчитать расходы на социальную сферу, медицину, образование, нагрузку на инфраструктуру, объемы полученных налогов и т.д. Однако получить точные цифры до конца полномасштабной войны крайне сложно. Для этого необходимо провести перепись населения. В течение трех лет ожидают рост ВВП в размере 5-7,5%.

Так, в следующем году, как ожидают в ведомстве, валовый внутренний продукт увеличится на 5%, в 2025-м – на 7%, в 2026-м – еще на 7,5%. Это не позволит приблизиться к уровню ВВП, который был в 2021-м, до начала полномасштабной войны.

Как будут расти цены:

инфляция в 2024-м – 10,8%

в 2025-м – 7%

в 2026-м – 5,8%

Будут также расти и зарплаты. В среднем зарплата в следующем году, согласно расчетам Минфина, составит 21 852 грн, в 2025-м – 25 645 грн, в 2026-м – 29 625 грн. Увеличится также и минималка. В следующем году ее повысят в январе с 6700 до 7100 грн и в июле – до 8000 грн. В 2025-м минималка составит 8370 грн, а в 2026-м – 8956 грн. Пересмотрят также и прожиточный минимум. А к нему привязаны алименты, пенсии, ряд выплат, субсидии и т.д. К примеру, минимальная пенсия увеличится:

в 2024-м с 2093 до 2361 грн;

в 2025-м – до 2573 грн;

в 2026-м – до 2774 грн.

Людмила Черенько, экономист, эксперт по вопросам социальной экономики и старший научный сотрудник Института демографии и социсследований при НАН Украины, рассказывает OBOZREVATEL: судя по документу, на первое полугодие 2024-го правительство фактически планирует заморозить ситуацию, которая есть сейчас. Однако в июле следующего года ожидается значительный рост доходов.

"Сейчас уже подходит к концу процесс разработки государственного бюджета, и очевидно, что на первое полугодие 2024-го планируют ретранслировать ту ситуацию, которая есть сейчас", – пояснила она.

Что будет с социальными выплатами

Пенсии. Вместе с ростом минимальной пенсии из-за повышения прожиточного минимума также увеличится гарантированная выплата для тех украинских пенсионеров, которые выполнили требования по стажу и достигли 65-летия. По закону они должны получать не менее:

2680 грн – в 2023-м;

2840 грн – с января по июль 2024-го;

3200 грн – с июля 2024-го по январь 2025-го;

3348 грн – в 2025-м;

3582 грн – в 2026-м.

Алименты. Минимальный размер алиментов в Украине должен быть не меньше прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Минфин планирует повышение прожиточного минимума на три года вперед. В результате размер алиментов изменится.

Для детей возрастом до 6 лет:

в 2024-м – 2563 грн;

в 2025-м – 2794 грн;

в 2026-м – 3012 грн.

Для детей возрастом от 6 до 18 лет:

в 2024-м – 3196 грн;

в 2025-м – 3484 грн;

в 2026-м – 3756 грн.

Налоги. В Украине от размера социальных стандартов в первую очередь зависят налоги для физлиц-предпринимателей ("ФОПов"). Так, в результате повышения минимальной зарплаты единый социальный взнос изменится таким образом:

1562 грн – с января по июль 2024-го;

1760 грн – с июля 2024-го по январь 2025-го;

1841 грн – в 2025-м;

1970 грн – в 2026-м.

От прожиточного минимума для работоспособного зависит налог для "ФОПов", которые находятся на первой группе налогообложения. Это 10% от прожиточного минимума. Так, размер налога составит:

в 2024-м – 302,8 грн;

в 2025-м – 330,1 грн;

в 2026-м – 355,8 грн.

Споры вокруг военного НДФЛ

Министерство финансов при разработке проекта бюджета на 2024-й столкнулась с дефицитом средств. Денег на финансирование всех расходов в условиях полномасштабной войны критически не хватает. Вооруженные силы по закону можно обеспечивать только средствами налогоплательщиков (использовать международные кредиты и гранты запрещено).

У Минфина есть несколько идей. Например, они могут получить дополнительно десятки миллиардов гривен, если заберут из местных бюджетов налоги на доходы физлиц (НДФЛ), которые они получают от военных. Местная власть тратит полученные налоги и на военных, рассказывает OBOZREVATEL командир взвода БПЛА в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка ВСУ Андрей "Хохол" Серган. По его словам, договориться с местной властью комбригу несложно. А если местная власть не хочет помогать Вооруженным силам, то можно поменять пункт постоянной дислокации, тогда налоги будет получать другая территориальная громада.

Минфин же хочет получить указанные средства для того, чтобы централизованно финансировать ВСУ и сократить дефицит бюджета. Еще один вариант – девальвация гривни до уровня около 41 грн за доллар. Это позволило бы в гривневом эквиваленте увеличить помощь, которая поступает от международных партнеров, увеличить размеры таможенных поступлений (платятся в валюте). Такая идея не нравится Нацбанку. Они нацелены на постепенное сокращение уровня инфляции и пытаются удержать курс доллара в относительно стабильном диапазоне.

Бюджет воюющей страны

Сергей Марченко в эфире телемарафона уже заявил, что сейчас спрогнозировать наполнения бюджета на 2024-й крайне сложно. Гарантий от международных партнеров нет (как и в прошлом году), при этом собственных налоговых поступлений не хватает даже на то, чтобы полностью обеспечить военных.

В этой ситуации критически важно, чтобы украинцы исправно платили налоги, а экономика развивалась. На оборону и безопасность необходимо найти 1,6 трлн грн в этом году, не будет меньшим и бюджет на следующий год. И хотя военные и нуждаются в увеличении бюджета, даже ту сумму, которая есть сейчас, удается выплачивать с большими сложностями.

Украине предстоит сложный период восстановления и после окончания войны. До этого момента зарплаты бюджетников, часть социальных расходов, инфраструктурные проекты финансируют за счет международной помощи. Собственных ресурсов едва хватает на то, чтобы обеспечить потребности армии.