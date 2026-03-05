Украинцам пересчитали пенсии: далеко не все получат повышение на 12,1%

В Украине пересчитали большинство пенсий с 1 марта. При этом далеко не каждый получил повышение на 12,1%. Для некоторых пенсионеров индексация составила всего от 2,4% до 6,1%.

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Инфляция в прошлом году составляла 8%. Поэтому индексация на 12,1% компенсирует рост цен. Однако на самом деле падает показатель замещения – то есть процент от привычного заработка, который можно получать после выхода на заслуженный отдых.

Больше всего этот показатель падает в течение первых трех лет после назначения пенсии. Это является следствием решения не проводить полную индексацию для новых пенсионеров. Так, в 2026-м:

пенсию назначили в 2021-м и 2022-м – повышение на 6,1%;

пенсию назначили в 2023-м – на 4,8%;

в 2024 году – 3,6%;

в 2025 году – 2,4%.

Напомним, в прошлом году Верховный суд (ВС) постановил: даже новые пенсии надо полноценно индексировать. Вместо такой ежегодной индексации правительство повышало новые выплаты на небольшую сумму (обычно на 100-135 грн). ВС принял решение по иску конкретного пенсионера.

Отметим, средняя пенсия с января 2025-го по январь 2026-го выросла с 5 789,05 до 6 544,62 грн, или на 13,05%. Этобольше, чем уровень инфляции за прошлый год (8%). Однако даже такой рост не может спасти покупательную способность пенсии.

Есть особенность в расчетах. Средняя пенсия по возрасту в Украине по состоянию на январь 2026-го составляет 6189,89 грн. Общая средняя пенсия также учитывает и пожизненное денежное содержание судей (а это в среднем 112 388 грн в месяц), и пенсию за выслугу лет (это, в том числе, силовики) – в среднем 12 842 грн. Если же считать только тех украинцев, которые не имели специального статуса и достигли пенсионного возраста, окажется, что ситуация еще хуже.

Кстати, и 6,5 тыс. (общая средняя пенсия), и 6,1 тыс. грн (средняя пенсия тех, кто вышел на заслуженный отдых по общим правилам) – значительно меньше, чем фактический прожиточный минимум для пенсионера (он колеблется около 8 тыс. грн).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пенсионеры, которые находятся за границей или зарегистрированы на временно оккупированных территориях, должны пройти физическую идентификацию и подать декларации о том, что они не получают пенсионных выплат от государства-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!