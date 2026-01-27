Украинцам перепишут цены на топливо и сигареты: сколько составит подорожание в 2026 году

В 2026 году подорожание сигарет в Украине будет умеренным и составит около 2-3,5 гривны за пачку, а горючего от 1 до 2 гривен за литр из-за планового повышения акцизов. Полное приведение акцизов на табачные изделия к европейским нормам запланировано до 2029 года.

Об этом рассказал член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов ("Слуга народа"). По его словам, нынешний рост цен – прогнозируемый и заложенный в государственную финансовую политику еще несколько лет назад.

Как пояснил Леонов, повышение акциза на сигареты в Украине началось еще в 2018 году. Изначально планировалось, что переход к европейскому уровню налогообложения будет завершен до 2027 года. Впрочем, учитывая экономическую ситуацию и войну, парламент вместе с правительством приняли решение уменьшить темпы повышения.

В результате график был продлен почти до 2029 года, что, по словам депутата, согласовано с европейскими партнерами. Такой подход позволяет избежать резких ценовых скачков и уменьшить нагрузку на потребителей.

Именно поэтому в 2026 году рост стоимости сигарет будет относительно умеренным. Ожидается, что цена пачки вырастет примерно на 2-3,5 гривны, в зависимости от бренда и ценового сегмента. Отмечается, что это значительно меньше, чем могло бы быть по первоначальному, более жесткому графику.

Отдельно парламентарий остановился на ситуации с топливом. Он подчеркнул, что цена бензина и дизеля формируется не только за счет акцизного налога. Большую роль играют мировые цены на нефть, расходы на импорт, а также логистика, которая в Украине существенно усложнена из-за регулярных обстрелов и повреждения инфраструктуры.

Из-за войны логистические маршруты были частично изменены, что увеличивает расходы поставщиков и, соответственно, конечную цену на АЗС. В то же время, по словам Леонова, именно акцизный фактор в 2026 году будет иметь ограниченное влияние. Согласно планам, в текущем году повышение стоимости топлива для потребителей составит от 1 до 2 гривен за литр, без учета возможных колебаний мировых цен на нефть.

Нардеп подчеркнул, что рост акцизов на табачные изделия имеет не только фискальную цель. По его словам, повышение цен на сигареты является частью общеевропейской стратегии в сфере здравоохранения, направленной на сокращение количества курильщиков.

Подобный подход применяется в большинстве стран ЕС и, как показывает практика, постепенное подорожание табачных изделий действительно снижает уровень потребления, особенно среди молодежи. Украина в этом вопросе движется по тому же пути, сочетая бюджетные потребности с долгосрочными социальными целями. До 2029 года Украина должна полностью адаптировать акцизную политику на сигареты к стандартам ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в прошлом году украинские налоговики провели массовые проверки в сфере розничной продажи табака. В результате выявленных массовых нарушений были применены санкции на 220,5 млн грн.

