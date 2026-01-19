Налоговая выявила в Украине массовые нарушения на рынке табака: выписаны штрафы на 220 млн грн

В прошлом году украинские налоговики провели массовые проверки в сфере розничной продажи табака. Вследствие выявленных массовых нарушений были применены санкции на 220,5 млн грн.

Об этом сообщил заместитель председателя Государственной налоговой службы Андрей Троцко. Вследствие этого выросла как выручка от сбыта табачных изделий, так и налоговых поступлений в бюджет.

Налоговая "штормит" подпольный рынок табака

По словам Троцко, в течение 2025 года в Украине провели почти 13,9 тыс. проверок в сфере розничной продажи табачных изделий и применили к нарушителям 220,5 млн грн штрафных санкций.

"Усиленное внимание ГНС направлено не только на соблюдение норм розничной торговли, но и на правильность лицензирования. Из-за нарушения требований законодательства в прошлом году было приостановлено более 1,6 тыс. лицензий на право розничной торговли табачной продукцией", – отметил Троцко.

Кроме того, в 2025 году правоохранителям направили более 1,1 млн сообщений о фактах незаконной торговли, а также изъяли продукцию на 24 млн грн. Также был инициирован демонтаж 90 незаконно установленных торговых точек.

Результаты противодействия теневой торговле

Вследствие принятых мер по детенизации розничного табачного рынка выручка от реализации легальной продукции в прошлом году выросла до 30,4 млрд грн. Это на 25,6%, чем в предыдущем году.

Кроме того, в государственный бюджет поступило больше средств, поскольку акцизный налог с произведенных и импортируемых табачных изделий составил 122,5 млрд грн. Это на 26 млрд грн, или 26,9 %, больше, чем в 2024 году.

Троцко назвал противодействие нелегальному производству подакцизных товаров отдельным направлением работы налоговой, в рамках которой были активизированы проверки хозяйств, выращивающих табак без лицензии или торгующих продукцией и жидкостями для электронных сигарет с нарушениями. Также было выявлено 6 случаев использования незарегистрированного оборудования для изготовления табачных изделий – к нарушителям применены финансовые санкции.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 октября бизнес, имеющий лицензию на розничную торговлю табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет обязан выплачивать работникам в среднем не менее 12-16 тыс. грн. Это условие распространяется на всех работников предприятия.

