Украинцам переписали стоимость овощей и фруктов перед праздниками: что подорожало больше всего

Перед праздниками в Украине подорожали помидоры (до 70-100 грн/кг), мандарины (65-95 грн/кг), лимоны (90-100 грн/кг) и зеленый лук (100-120 грн/кг). В то же время огурцы подешевели до 90-120 грн/кг, а белокочанная капуста до 6-10 грн/кг, что является нетипичным для декабря.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Наибольший интерес со стороны покупателей сохраняется к белокочанной капусте и яблокам, тогда как спрос на мандарины уже превышает предложение, что и объясняет их подорожание.

Одной из главных неожиданностей декабря стало снижение цен на огурцы. По данным аналитиков, за неделю они подешевели с 90-160 до 90-120 гривен за килограмм. Для зимнего периода это нетипичная ситуация, ведь обычно цены на тепличные овощи в это время растут.

В то же время помидоры, наоборот, подорожали на фоне повышенного спроса перед праздниками. Если раньше их продавали по 50-100 гривен за килограмм, то теперь цена колеблется в пределах 70-100 гривен. Особенно это касается импортных турецких помидоров, которые уже прибавили в цене около 10% и могут дорожать и дальше из-за ограниченного предложения.

После короткой стабилизации снова начала дешеветь белокочанная капуста – с 8-10 до 6-10 гривен за килограмм. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении пекинской капусты (16-20 гривен вместо 22-25) и цветной (25-35 гривен против предыдущих 25-38). При этом пекинская капуста, несмотря на снижение цены, остается востребованной среди покупателей.

Не все овощи стали более доступными. Цены на брокколи выросли с 50-60 до 70-90 гривен за килограмм. Также подорожали редис и зеленый лук – последний сейчас стоит уже 100-120 гривен за килограмм, что ощутимо бьет по праздничному бюджету.

Во фруктовом сегменте главное ценовое давление связано с цитрусовыми. Лимоны за неделю подорожали до 90-100 гривен за килограмм, а мандарины до 65-95 гривен. Спрос на них традиционно растет накануне Нового года, а предложение не всегда успевает за рынком.

Зато апельсины начали дешеветь из-за увеличения объемов поставок из Египта и Ирана. Хотя верхняя граница цены несколько выросла, общая тенденция свидетельствует о стабилизации и постепенном снижении стоимости.

Дороже, чем неделю назад, продаются хурма и гранат. Хурма прибавила в цене и сейчас стоит 80-90 гривен за килограмм, а гранат – 115-140 гривен. Эти фрукты пользуются повышенным спросом в зимний период, особенно среди потребителей, которые ищут альтернативу традиционным яблокам и цитрусовым. Интересными остаются и другие позиции, ведь диапазон цен на киви значительно расширился – от 85 до 335 гривен за килограмм, тогда как на банан, наоборот, сузился до 58-65 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, перед новогодними праздниками в Украине резко вырос спрос на тепличные помидоры, что привело к подорожанию импортной турецкой продукции в среднем на 10%. Из-за завершения сезона отечественных теплиц и ограниченного предложения импорта цены могут расти и в дальнейшем.

