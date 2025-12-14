Стоимость популярного овоща в Украине резко выросла: сколько теперь стоит килограмм

Перед новогодними праздниками в Украине резко вырос спрос на тепличные помидоры, что привело к подорожанию импортной турецкой продукции в среднем на 10%. Из-за завершения сезона отечественных теплиц и ограниченного предложения импорта цены могут расти и дальше, несмотря на то что они уже приблизились к уровню прошлого года.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Аналитики фиксируют заметное оживление спроса на тепличные помидоры по всей стране.

В декабре, когда собственное производство почти останавливается, украинский рынок фактически зависит от импорта. По состоянию на сейчас в продаже преобладают именно турецкие томаты, которые и формируют ценовую картину.

По словам трейдеров, только с начала недели средняя цена на турецкие помидоры выросла примерно на 10%. Сейчас импортную продукцию реализуют по 70-80 гривен за килограмм, в зависимости от качества, сорта и объемов партии. Для многих покупателей это уже ощутимое подорожание, особенно на фоне общего роста расходов накануне праздников.

Ключевой причиной ценового скачка участники рынка называют ограниченное предложение. У большинства украинских тепличных комбинатов сезон реализации фактически завершился, а активные выборки продукции почти не проводятся. Местные производители уже не способны обеспечить даже базовый уровень спроса.

Импорт частично компенсирует этот дефицит, однако полностью перекрыть потребности рынка не удается. Логистика, объемы поставок и высокая конкуренция за импортную продукцию в других странах создают ситуацию, когда предложение остается ограниченным. В таких условиях продавцы получают возможность повышать отпускные цены без риска резкого падения продаж.

Интересно, что нынешние цены на тепличные помидоры почти соответствуют уровню аналогичного периода прошлого года. В то же время эксперты предостерегают, что это не означает стабильности. Наоборот, рынок входит в фазу, когда дальнейшее подорожание выглядит вполне вероятным.

Даже после роста цен спрос на помидоры остается стабильно высоким. Праздничный сезон, ограниченное собственное производство и зависимость от импорта создают предпосылки для нового повышения стоимости. Если объемы поставок из Турции не увеличатся, а потребительский интерес сохранится, цены могут вырасти еще до конца декабря.

В то же время, по данным"Минфина", 8 декабря крупные сети супермаркетов продают помидоры в среднем по 169,91 грн/кг, что почти на 23 грн выше средней цены ноября. В целом отдельные сети выставили цены на уровне 69,9-83,1 грн/кг. В частности:

АТБ – 105,89 грн/кг;

"Сильпо" – 117 грн/кг;

Фора – 105 грн/кг.

