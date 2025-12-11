Украинцам переписали правила льготной ипотеки: что и для кого изменилось

В Украине расширили условия программы льготной ипотеки еОселя. Отныне мобилизованные военные теперь могут брать кредиты под 3% годовых. Для них, как и для других участников программы, установлено ограничение максимальной площади жилья.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины. 10 декабря Кабинет Министров принял решение, позволяющее мобилизованным военным участвовать в программе на таких же льготных условиях, как и контрактникам.

Поэтому, отныне мобилизованные тоже могут оформить ипотеку под 3% годовых вместо предыдущих 7%. Решение стало частью комплексной поддержки оборонцев, которые нуждаются в стабильных жилищных условиях. Постановление № 856 вводит два ключевых нововведения, которые напрямую касаются как военных, так и всех участников программы.

сниженная ставка для мобилизованных военнослужащих

До изменений право на 3% годовых имели только медики, педагоги, ученые, военные по контракту и правоохранители. Мобилизованные же получали кредит по базовой ставке 7%. Теперь эта несправедливость устранена,мобилизованные украинцы могут оформить жилье под 3% годовых на тех же условиях, что и контрактники.

ограничение максимальной площади жилья

Еще одно нововведение это установление четких лимитов площади, чтобы предотвратить приобретение чрезмерно больших объектовпо льготным условиям. Квартира до 115,5 кв. м, а дом до 125,5 кв. м, лимиты являются фиксированными. То есть площадь не зависит от количества членов семьи, что делает невозможным злоупотребление.

По словам министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева, обновление условий еОсели направлено прежде всего на поддержку мобилизованных военных, которые выполняют боевые задачи, но также нуждаются в жилье. "Отныне они могут получить ипотечный кредит на наиболее льготных условиях – под 3% годовых. Это увеличит количество участников программы и одновременно будет стимулировать развитие строительной отрасли", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, общее количество жилья в Украине под льготную ипотеку резко возросло. При этом однокомнатные квартиры остаются наиболее доступным и популярным вариантом, а дома пользуются спросом лишь из-за повышенного запроса на автономность.

