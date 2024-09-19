Украинцам перечислят зарплаты, однако заморозят минималку: названы цифры

В Украине средняя зарплата в 2025 году, по оценкам правительства, вырастет с 21,8 тыс. до 24,3 тыс. грн. То есть через год в среднем украинцы будут зарабатывать на 10,5% больше. При этом минималку заморозят на уровне 8 тыс. грн.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. При этом инфляция должна быть на уровне около 9,5%. То есть реальный размер зарплат (если учесть рост цен) вырастет всего на 1%. Причина такого мизерного роста (а фактическая заморозка) – решение не пересматривать минималку в течение следующих трех лет.

Минималка в размере 8 тыс. грн уже в этом году не дает возможности обеспечить себя базовым набором продуктов и услуг. Фактический прожиточный минимум с учетом обязательных платежей по зарплате – 8089 грн по состоянию на конец лета. А уже в следующем году эта цифра может быть, по меньшей мере, на 1 тыс. грн больше (с учетом инфляции).

Как менялись зарплаты в Украине В проекте бюджета на 2025 год предусмотрено, что минимальная зарплата останется на уровне 8 тыс. грн. Более того, в Бюджетной декларации указано, что минималка также не будет меняться в 2026-м и 2027-м. А это будет иметь более существенные последствия. Минимальная заработная плата перестанет гарантировать украинским необходимый уровень дохода. Тот, кто работает на полную ставку, может находиться на грани бедности.

Еще одна серьезная проблема: в Украине высокий уровень теневой занятости, часть зарплат платят в конвертах. Повышение минималки также способствует детенизации заработных плат.

Достаточным уровнем минимальной зарплаты считается 60% медиа. Такого показателя стремятся к ЕС. Уже сейчас, по данным Евростата, у восьми стран ЕС минималка выше 1 тыс. евро. В Украине за последние пять лет минималка в лучшем случае приближалась к уровню 50% от средней зарплаты. Такой показатель был, например, в 2021 году.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Кабинет Министров принял проект бюджета на 2025 год. Его направят в бюджетный комитет Рады. После рассмотрения в комитете изучение предложенных правок документ вынесут на голосование в сессионный зал, и только после этого бюджет будет принят. Согласно документу, в Украине ожидается замедление экономики, девальвация гривни, ускорение инфляции. Вместе с тем, может снизиться долговая нагрузка на бюджет.

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