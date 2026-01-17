Украинцам неправильно индексировали пенсии: выплаты массово пересчитывают

В Украине пенсионеры массово выигрывают суды по перерасчету своих выплат. Первые несколько лет после назначения пенсии ее не индексируют (вместо того повышают на 100-125 грн), суды признают такие действия ПФУ незаконными и обязывают провести перерасчет.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В судах уже приняли более 33 тыс. решений. В прошлом году Верховный суд (ВС) постановил: даже новые пенсии надо полноценно индексировать . Вместо такой ежегодной индексации правительство повышало новые выплаты на небольшую сумму (обычно на 100-135 грн). ВС принял решение по иску конкретного пенсионера.

Мужчина вышел на пенсию в 2020-м и в течение лет его выплату не индексировали, а повышали на 100-135 грн ежегодно. То есть к нему применяли такие же правила, как и ко всем. Пенсионеру отказали в судах низших инстанций, поэтому он дошел до Большой палаты Верховного суда (высшая судебная инстанция Украины, обжалование возможно только на международном уровне) и получил положительное решение.

"Признать противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области относительно непроведения индексации пенсии с применением коэффициентов увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине за 2018-2020 годы, с которой уплачены страховые взносы, которые учитываются для исчисления пенсии в размере 1,14, 1,197 и 1,0796", – говорится в решении Верховного суда.

Если раньше суды низших инстанций могли руководствоваться решением правительства и отказывать пенсионерам в пересчете выплат из-за отсутствия индексации, то сейчас суды по всей стране должны руководствоваться, в частности, решением Большой палаты Верховного суда. Как следствие – только в 2025-м суды рассмотрели около 33,1 тыс. дел о перерасчете пенсий. Для сравнения: в 2024-м было всего 7,4 тыс. дел. Но если раньше суды отказывали, то сейчас обязывают Пенсионный фонд проводить перерасчеты.

Например, 31 декабря 2025-го Волынский окружной административный суд по делу №140/14327/25 обязал Пенсионный фонд провести перерасчет пенсии истца и вместо доплат в 100-135 грн применять полные коэффициенты.

"Обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области осуществить перерасчет индексации пенсии с учетом коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы (за 2017-2019 в размере 7 763,17 грн), и который учитывается для исчисления пенсии в размере 1,11, 1,14, 1,197, 1,0796 и 1,115 – в 2021-2025 годах и в связи с чем провести перерасчет пенсии с 19.05.2025", – говорится в решении суда.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. Если эта сумма маловата, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

