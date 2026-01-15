Аграрии в Украине остановили продажи подсолнечника: вырастет ли стоимость масла в супермаркетах

В 2026 году цены на подсолнечное масло в Украине будут оставаться относительно стабильными и не претерпят существенного подорожания. Мировая конкуренция с более дешевыми растительными маслами, сдержанные цены на рынке и нежелание аграриев продавать подсолнечник по низким ставкам удерживают стоимость продукта на нынешнем уровне.

Об этом рассказал президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко в комментарии СМИ. На глобальном рынке подсолнечное масло традиционно остается дороже других растительных жиров, прежде всего пальмового масла.

Причина – меньшие объемы производства и более высокие затраты на выращивание сырья. По словам Козаченко, война в Украине и общемировые экономические потрясения ускорили инфляционные процессы, что привело к подорожанию многих продуктов питания, включая растительные масла. В то же время именно высокая цена подсолнечного масла постепенно начала менять потребительские предпочтения в разных странах.

Даже в Европе, где долгое время относились к пальмовому маслу с опаской, спрос на него начал расти из-за более низкой стоимости. Такая замена более дорогого продукта более дешевым сдерживает дальнейший рост мировых цен на подсолнечное масло, что автоматически влияет и на украинский рынок.

Второй ключевой фактор – логистика. Расходы на транспортировку, хранение и экспорт аграрной продукции за последние годы существенно выросли. Отмечается, что это болезненно ударило по производителям, однако не стало толчком для повышения розничных цен на масло.

Наоборот, по словам эксперта, внутренние цены на подсолнечник сейчас снижены, тогда как мировые котировки фактически остановились. В такой ситуации фермеры оказались перед выбором: продавать урожай по невыгодной цене или ждать лучших условий.

Сейчас значительная часть украинских аграриев сознательно сдерживает продажу подсолнечника. Речь идет прежде всего о тех производителях, которые имеют собственные зернохранилища и могут позволить себе хранить урожай.

По оценкам Козаченко, по меньшей мере половина таких фермеров не готовы продавать подсолнечник по текущим ценам – 26-27 тысяч гривен за тонну. Для них это экономически невыгодно, ведь раньше рынок позволял реализовывать продукцию по более 30 тысяч гривен за тонну.

Впрочем, содержание сырья на складах не создает дефицита масла на внутреннем рынке. Перерабатывающие мощности работают стабильно, а имеющихся объемов достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Совокупность всех факторов формирует относительную стабильность на рынке подсолнечного масла.

По прогнозу президента Украинской аграрной конфедерации, в 2026 году стоимость масла в Украине будет оставаться близкой к нынешнему уровню. Существенного подорожания не ожидается, даже несмотря на общую экономическую нестабильность.

Эксперт допускает лишь краткосрочные колебания в случае форс-мажоров – потерь урожая, повреждения логистической инфраструктуры или временных перебоев с поставками. Однако даже при таких условиях возможный рост цен будет ограниченным и непродолжительным.

