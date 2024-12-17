Украинцам начали раздавать по 6500 грн: куда можна потратить деньги и как получить зимнюю "єПідтримку"
В Украине в декабре начали выплату по 6500 грн "єПідтримки". Деньги выделят семьям, которые нуждаются в помощи, для подготовке к зиме. При этом контролировать, куди тратят средства, не будут. Они придут на счет, на который семьи получают другие социальные выплаты, и могут быть потрачены по собственному усмотрению.
Как поясняют в Министерстве социальной политики, "если теплые вещи уже были куплены ранее, родители могут потратить полученные средства на обеспечение других нужд, которых у семей из уязвимых категорий может быть много".
Кто получит деньги
Согласно условиям программы, опубликованным на сайте Министерства социальной политики, на получение финансовой поддержки могут рассчитывать:
- малообеспеченные семьи;
- семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы.
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины уточнили, что программа рассчитана на детей, которые на 1 ноября 2024 года еще не достигли 18 лет. Поддержка будет выплачиваться украинцам, которые на ноябрь 2024 года являются получателями помощи на проживание как ВПЛ и государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.
Як отримати "тисячу Зеленського"
Подати заявку можуть всі, хто проживає на території України, включно з дітьми (для них заявку оформлюють батьки). Оформити виплату можна до 28 лютого 2025 року. Процес подання заявки простий і потребує лише кількох кроків:
- оновіть застосунок Дія;
- увійдіть у розділ "Зимова єПідтримка" на головній сторінці або в меню "Сервіси";
- натисніть "Подати нову заявку" і оберіть, для кого оформлюєте виплату – для себе чи дитини;
- у разі вибору дитини автоматично підтягнеться свідоцтво про народження. Якщо документа немає, його можна додати вручну;
- оберіть рахунок для зарахування коштів;
- перевірте дані, підтвердьте своє перебування в Україні та натисніть "Надіслати".
Кошти зараховуються на картку "Національний кешбек", яку можна створити у Дії, обравши один із банків-партнерів. Для тих, хто не має доступу до застосунку Дія, передбачено можливість звернутися до "Укрпошти" чи банків-партнерів для оформлення виплати. Кошти можна використати:
- на оплату комунальних послуг;
- купівлю ліків;
- придбання квитків на транспорт;
- купівлю книжок;
- благодійні внески через платформу UNITED24.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники создают фейковые сайты под видом программ государственной поддержки, таких как "Зимова єПідтримка", чтобы воровать данные и средства граждан. Схема работает с рассылкой подозрительных ссылок, где жертвы вводят свои банковские данные якобы для получения "зимних" 1000 грн, после чего мошенники списывают деньги.
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