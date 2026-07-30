Украинцам могут выплатить сумму, равную 10 пенсиям сразу: кто имеет право на помощь

В Украине единовременную выплату в размере десяти пенсий могут получить работники отдельных бюджетных профессий, если на момент выхода на пенсию они работали в государственном или коммунальном учреждении, имеют необходимый стаж и ранее не получали никакого вида пенсии. Размер пособия зависит от назначенной пенсии, выплачивается однократно, не облагается налогом и финансируется за счет государственного бюджета.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Однако такая поддержка доступна только при условии выполнения ряда требований, определенных законодательством.

Кто может получить выплату в размере 10 пенсий

Воспользоваться этой государственной поддержкой могут не все пенсионеры. Закон определяет несколько обязательных условий, которые необходимо соблюсти одновременно. На момент достижения пенсионного возраста человек должен:

работать в государственном или коммунальном учреждении;

занимать должность, дающую право на пенсию за выслугу лет;

иметь необходимый страховой стаж — не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;

ранее не получать никакого вида пенсии, в частности пенсии по инвалидности или других государственных пенсионных выплат.

Если хотя бы одно из этих требований не выполняется, право на единовременное пособие не возникает.

Какие профессии могут претендовать на выплату

Чаще всего такая финансовая поддержка касается работников бюджетной сферы. В частности, право на десятикратную выплату имеют:

педагоги;

медицинские работники;

работники социальной защиты и социального обеспечения;

заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса и члены национальных сборных Украины;

артисты театрально-концертных учреждений.

При этом важно, чтобы должность входила в специальный перечень, утвержденный постановлением Кабинета Министров № 909. Именно этот документ определяет, какая работа дает право на пенсию за выслугу лет и, соответственно, на получение единовременного пособия.

Как подтверждается специальный стаж

При назначении выплаты Пенсионный фонд проверяет специальный стаж работы. Его подтверждают:

записями в трудовой книжке;

информацией из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

другими документами, если возникает необходимость подтвердить отдельные периоды работы.

При этом закон позволяет суммировать все периоды работы, дающие право на пенсию за выслугу лет.

Сколько могут выплатить

Размер пособия зависит от назначенной пенсии. Человек получает сумму, равную десяти ежемесячным пенсионным выплатам, рассчитанным на день выхода на пенсию. Например, если после назначения пенсия составляет 4 000 гривен, единовременное пособие составит 40 000 гривен.

Если же пенсия равна 5 500 гривен, выплата составит уже 55 000 гривен. Вся сумма перечисляется единовременно, не облагается налогом и выплачивается в полном объеме.

Куда обращаться

Оформление пособия осуществляет Пенсионный фонд одновременно с назначением пенсии по возрасту. Если человек считает, что соответствует всем требованиям, но получил отказ в назначении выплаты, такое решение можно обжаловать в установленном законодательством порядке, в частности через суд.

Специалисты советуют заранее проверить, входит ли должность в утвержденный Кабинетом Министров перечень, а также убедиться, что весь необходимый стаж подтвержден документально. Отмечается, что это позволит избежать задержек при оформлении пенсии и единовременной государственной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в августе 2026 года участники боевых действий, инвалиды вследствие войны, члены семей погибших защитников и лица с особыми заслугами перед Украиной получат пенсии в первую очередь – до 10 августа. Для остальных пенсионеров выплаты будут производиться в обычном режиме с 4 по 25 августа через банки или АО "Укрпочта".

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