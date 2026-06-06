Украинцам раскрыли секрет, как получить большую пенсию: важна дата обращения за выплатой

Закон Украины позволяет подать заявление об оформлении пенсии в течение трех месяцев после наступления такого права. Приэтом выплату назначат со дня, когда наступило такое правило, а в стаж зачислят дополнительные месяцы. Иногда это может помочь получить стаж, которого не хватает.

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Об этом говорится в публикации издания "На пенсии". Например, если право на пенсию возникло 19 января, подать заявление на назначение пенсии выгоднее в апреле – но не позднее 18 апреля. Почему именно так? Закон позволяет обратиться в течение трех месяцев после возникновения права на пенсию. В таком случае пенсию все равно назначат со дня приобретения права.

При этом в страховой стаж могут дополнительно войти еще несколько месяцев работы — в этом случае это январь, февраль и март.

Иногда именно этих нескольких месяцев не хватает человеку, чтобы выполнить требование по стажу. Так, по закону, обратиться в Пенсионный фонд можно еще за месяц до наступления права на пенсию – чтобы проверить документы.

Особенно это касается трудовой книжки, ведь именно по ее данным часто подтверждают стаж. На практике бывают случаи, когда отдельные периоды работы не засчитывают из-за ошибок, неточностей или исправлений в документах. Из-за этого человек может потерять право на пенсию или вынужден будет дополнительно подтверждать стаж.

Можно ли выйти на пенсию раньше?

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", начиная с 1 января 2028 года, пенсия по возрасту может назначаться независимо от возраста. Но есть условие: человек должен иметь не менее 40 календарных лет страхового стажа.

То есть при наличии такого стажа ждать достижения 60 лет не нужно.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать приблизительный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При том, если эта сумма мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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