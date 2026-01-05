Украинцам могут не засчитать в стаж для пенсии записи в трудовых книжках: что решил Верховный суд

Украинцам могут отказать в зачислении в страховой стаж некоторых записей в трудовой книжке. Это возможно из-за сомнений касательно обоснованности таких записей, что непосредственно влияет на начисление пенсии и размер выплат.

Это постановила коллегия судей Кассационного административного суда этом подчеркнул Верховный суд Украины в деле №300/8132/23. В результате соответствующее дело было отправлено на повторное рассмотрение.

О чем речь

Речь идет об административном деле по иску физического лица к Главному управлению Пенсионного фонда в Ивано-Франковской области и Главному управлению Пенсионного фонда в Сумской области о признании противоправным решения об отмене назначенной пенсии и обязательства зачислить в страховой стаж период работы в малом предприятии.

Судейская коллегия пришла к выводу, что сама по себе запись в трудовой книжке не гарантирует автоматического зачисления стажа. При наличии обоснованных сомнений в достоверности таких записей они подлежат дополнительной проверке с использованием других доказательств, основанием для сомнений могут быть:

если период работы не соответствует "жизненному циклу" предприятия;

отсутствие данных об уплате страховых взносов

Детали

Истец обратился в Пенсионный фонд с заявлением о назначении пенсии по возрасту с учетом периода его работы в малом предприятии "Мишель" с 1992 по 2003 год .

. В январе 2023 года пенсия была назначена с учетом необходимого страхового стажа.

с учетом необходимого страхового стажа. В сентябре 2023 года Пенсионный фонд отменил это решение и отказал в выплате пенсии из-за отсутствия подтверждения стажа по данным персонифицированного учета.

отсутствия подтверждения стажа по данным персонифицированного учета. Кроме того, возникли сомнения в достоверности записи в трудовой книжке, в частности из-за того, что предприятие было ликвидировано в 2002 году, а в трудовой книжке указано увольнение в 2004 году .

. Также на печати предприятия не был указан идентификационный код .

. Истец обжаловал решение ПФУ, отмечая, что трудовая книжка является основным документом, подтверждающим стаж, а работник не может нести ответственность за недостатки в ее оформлении или за неуплату взносов работодателем. Суды первой и апелляционной инстанций стали на сторону истца.

Впоследствии Фонд подал кассационную жалобу.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Пенсионного фонда, отменив решения судов первой и апелляционной инстанций, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Судейская коллегия] обратила внимание на следующие ключевые моменты:

Трудовая книжка является основным, но не единственным доказательством стажа

То есть органы Пенсионного фонда и суды обязаны проверять сведения в ней, вызывающие сомнения в достоверности. Они могут быть неправильными, неточными или такими, которые не согласуются с другими официальными данными.

Несоответствие периода работы "жизненному циклу" предприятия является существенным обстоятельством

Дополнительного выяснения требует запись в трудовой книжке свидетельствует о работе до 2004 года, поскольку предприятие было ликвидировано в 2002 году.

В совокупности с другими обстоятельствами отсутствие кода ЕГРПОУ на печати может быть основанием для проверки их достоверности

Уплата страховых взносов имеет принципиальное значение для страхового стажа

Страховой стаж формируется при условии уплаты взносов. Факт их уплаты может подтверждаться или опровергаться с помощью первичных бухгалтерских документов – платежных ведомостей, лицевых счетов и т.д.

Суды предыдущих инстанций не исследовали все необходимые доказательства

Не было выяснено, какие дополнительные документы были приобщены к пенсионному делу, и не проверены первичные документы по начислению и уплате взносов. Поэтому их выводы Верховный Суд признал преждевременными.

