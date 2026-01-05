УкраїнськаУКР
Украинцам могут не засчитать в стаж для пенсии записи в трудовых книжках: что решил Верховный суд

Станислав Кожемякин
Иллюстрация - пожилая пара сидит на скамейке

Украинцам могут отказать в зачислении в страховой стаж некоторых записей в трудовой книжке. Это возможно из-за сомнений касательно обоснованности таких записей, что непосредственно влияет на начисление пенсии и размер выплат.

Это постановила коллегия судей Кассационного административного суда этом подчеркнул Верховный суд Украины в деле №300/8132/23. В результате соответствующее дело было отправлено на повторное рассмотрение.

О чем речь

Речь идет об административном деле по иску физического лица к Главному управлению Пенсионного фонда в Ивано-Франковской области и Главному управлению Пенсионного фонда в Сумской области о признании противоправным решения об отмене назначенной пенсии и обязательства зачислить в страховой стаж период работы в малом предприятии.

Судейская коллегия пришла к выводу, что сама по себе запись в трудовой книжке не гарантирует автоматического зачисления стажа. При наличии обоснованных сомнений в достоверности таких записей они подлежат дополнительной проверке с использованием других доказательств, основанием для сомнений могут быть:

  • если период работы не соответствует "жизненному циклу" предприятия;
  • отсутствие данных об уплате страховых взносов

Детали

  • Истец обратился в Пенсионный фонд с заявлением о назначении пенсии по возрасту с учетом периода его работы в малом предприятии "Мишель" с 1992 по 2003 год.
  • В январе 2023 года пенсия была назначена с учетом необходимого страхового стажа.
  • В сентябре 2023 года Пенсионный фонд отменил это решениеи отказал в выплате пенсии из-заотсутствия подтверждения стажа по данным персонифицированного учета.
  • Кроме того, возникли сомнения в достоверности записи в трудовой книжке, в частности из-за того, что предприятие было ликвидировано в 2002 году, а в трудовой книжке указано увольнение в 2004 году.
  • Также на печати предприятия не был указан идентификационный код.
  • Истец обжаловал решение ПФУ, отмечая, что трудовая книжка является основным документом, подтверждающим стаж, а работник не может нести ответственность за недостатки в ее оформлении или за неуплату взносов работодателем. Суды первой и апелляционной инстанций стали на сторону истца.
  • Впоследствии Фонд подал кассационную жалобу.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Пенсионного фонда, отменив решения судов первой и апелляционной инстанций, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Судейская коллегия] обратила внимание на следующие ключевые моменты:

  • Трудовая книжка является основным, но не единственным доказательством стажа

То есть органы Пенсионного фонда и суды обязаны проверять сведения в ней, вызывающие сомнения в достоверности. Они могут быть неправильными, неточными или такими, которые не согласуются с другими официальными данными.

  • Несоответствие периода работы "жизненному циклу" предприятия является существенным обстоятельством

Дополнительного выяснения требует запись в трудовой книжке свидетельствует о работе до 2004 года, поскольку предприятие было ликвидировано в 2002 году.

  • В совокупности с другими обстоятельствами отсутствие кода ЕГРПОУ на печати может быть основанием для проверки их достоверности
  • Уплата страховых взносов имеет принципиальное значение для страхового стажа

Страховой стаж формируется при условии уплаты взносов. Факт их уплаты может подтверждаться или опровергаться с помощью первичных бухгалтерских документов – платежных ведомостей, лицевых счетов и т.д.

  • Суды предыдущих инстанций не исследовали все необходимые доказательства

Не было выяснено, какие дополнительные документы были приобщены к пенсионному делу, и не проверены первичные документы по начислению и уплате взносов. Поэтому их выводы Верховный Суд признал преждевременными.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за перерасчета прожиточного минимума и минималки с 1 января в Украине пересчитали пенсии для части украинцев. В результате минимальная пенсия выросла с 2361 до 2595 грн.

