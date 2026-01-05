Украинцам могут не засчитать в стаж для пенсии записи в трудовых книжках: что решил Верховный суд
Украинцам могут отказать в зачислении в страховой стаж некоторых записей в трудовой книжке. Это возможно из-за сомнений касательно обоснованности таких записей, что непосредственно влияет на начисление пенсии и размер выплат.
Это постановила коллегия судей Кассационного административного суда этом подчеркнул Верховный суд Украины в деле №300/8132/23. В результате соответствующее дело было отправлено на повторное рассмотрение.
О чем речь
Речь идет об административном деле по иску физического лица к Главному управлению Пенсионного фонда в Ивано-Франковской области и Главному управлению Пенсионного фонда в Сумской области о признании противоправным решения об отмене назначенной пенсии и обязательства зачислить в страховой стаж период работы в малом предприятии.
Судейская коллегия пришла к выводу, что сама по себе запись в трудовой книжке не гарантирует автоматического зачисления стажа. При наличии обоснованных сомнений в достоверности таких записей они подлежат дополнительной проверке с использованием других доказательств, основанием для сомнений могут быть:
- если период работы не соответствует "жизненному циклу" предприятия;
- отсутствие данных об уплате страховых взносов
Детали
- Истец обратился в Пенсионный фонд с заявлением о назначении пенсии по возрасту с учетом периода его работы в малом предприятии "Мишель" с 1992 по 2003 год.
- В январе 2023 года пенсия была назначена с учетом необходимого страхового стажа.
- В сентябре 2023 года Пенсионный фонд отменил это решениеи отказал в выплате пенсии из-заотсутствия подтверждения стажа по данным персонифицированного учета.
- Кроме того, возникли сомнения в достоверности записи в трудовой книжке, в частности из-за того, что предприятие было ликвидировано в 2002 году, а в трудовой книжке указано увольнение в 2004 году.
- Также на печати предприятия не был указан идентификационный код.
- Истец обжаловал решение ПФУ, отмечая, что трудовая книжка является основным документом, подтверждающим стаж, а работник не может нести ответственность за недостатки в ее оформлении или за неуплату взносов работодателем. Суды первой и апелляционной инстанций стали на сторону истца.
- Впоследствии Фонд подал кассационную жалобу.
Позиция Верховного Суда
Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Пенсионного фонда, отменив решения судов первой и апелляционной инстанций, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Судейская коллегия] обратила внимание на следующие ключевые моменты:
- Трудовая книжка является основным, но не единственным доказательством стажа
То есть органы Пенсионного фонда и суды обязаны проверять сведения в ней, вызывающие сомнения в достоверности. Они могут быть неправильными, неточными или такими, которые не согласуются с другими официальными данными.
- Несоответствие периода работы "жизненному циклу" предприятия является существенным обстоятельством
Дополнительного выяснения требует запись в трудовой книжке свидетельствует о работе до 2004 года, поскольку предприятие было ликвидировано в 2002 году.
- В совокупности с другими обстоятельствами отсутствие кода ЕГРПОУ на печати может быть основанием для проверки их достоверности
- Уплата страховых взносов имеет принципиальное значение для страхового стажа
Страховой стаж формируется при условии уплаты взносов. Факт их уплаты может подтверждаться или опровергаться с помощью первичных бухгалтерских документов – платежных ведомостей, лицевых счетов и т.д.
- Суды предыдущих инстанций не исследовали все необходимые доказательства
Не было выяснено, какие дополнительные документы были приобщены к пенсионному делу, и не проверены первичные документы по начислению и уплате взносов. Поэтому их выводы Верховный Суд признал преждевременными.
Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за перерасчета прожиточного минимума и минималки с 1 января в Украине пересчитали пенсии для части украинцев. В результате минимальная пенсия выросла с 2361 до 2595 грн.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!